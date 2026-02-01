Pakkitow: “Er zijn mij bepaalde posten aangeboden, maar die passen niet in mijn straatje”

NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet beweert dat de regering hem sinds oktober 2025 posten heeft aangeboden. “Ik heb mijn cv ingediend, ik ben gebeld en dan gaan we nu praten wat voor werk ik krijg. En ifi den man gi mi a wroko, wil ik het doen? Ben ik er goed in? En kan ik iets betekenen voor de samenleving?
Er zijn mij bepaalde posten aangeboden, maar dat is confidentieel. En ik heb ook gezegd dat ik die posten niet wil, want het past niet in mijn straatje”, stelde Pakkitow op D-TV Express.
Hij reageerde hiermee op een vraag van VHP’er Arnold ‘Kadensi’ Boekoeroe. De activist voerde aan dat hij de hele dag berichten opgestuurd krijgt met een reminder om zijn stukken op te sturen. Hijzelf maakt zich niet zozeer druk daarom, aangezien hij als jonge ondernemer al een heel druk leven heeft.
“Dus ik zit punt één niet te wachten op een baan van de Staat. Ik heb het al druk met mijn eigen werk. Het probleem hier is dat heel veel van deze mannen nooit 60.000 SRD in een maand hebben verdiend. Noch 50.000, 40.000, 30.000 of 20.000 SRD. Furu fu den man ben de hangaman.
Dus de hele dag sturen ze hun cv om te vragen voor een post. I’m not that guy. Ik ben een normale ondernemer, ben gewend mijn centjes te verdienen als ondernemer”, stelde hij.
De activist merkte op dat, indien hij een positie ergens bekleedt, het dan eentje moet zijn waarvoor hij geschikt is en weet dat hij daar in de komende vijf jaren een zichtbare positieve ontwikkeling kan bewerkstelligen.
“Mi na wan bewijsman. Ik moet je kunnen bewijzen wat ik in deze vijf jaren heb gedaan. Ik wil geen rommel gaan opruimen”, aldus Pakkitow. In september vorig jaar zei de NDP’er nog dat, indien hij een post wil, dit dan zo kan worden geregeld. Hij beweerde toen in het verleden al een gesprek met president Jennifer Simons te hebben gehad over welke rol hij wil gaan vervullen.
Wat een bananen republiek!
Wat voor opleiding heeft deze kwibus?
Als je maar wat schreeuwt vanaf de zijlijn dan ben je activist en daarna politicus.
In Suriname zijn ze erg gesteld op dit soort benamingen.
Hahaha!
Maar ja als Brunsie dat kan, waarom een ander niet?
Serieus Pakki touw?
Je wilt een baan, stuurt cv op en weigert daarna een baan.
Wil je werken of aandacht?
Minister of departements direkteur worden?
Mijn goede vriend zou zeggen:
Mi Ga…., mi Jez….
Narcisme is hem niet vreemd. Babbelziek bedplassertje.
Hij zoekt weer aandacht.
Kom met duidelijkheid.
Noem de posten.
Praten in het luchtledige
Als ONGESCHOOLDE ANALFABEET blaast hij wel erg hoog van de toren, dat de door zijn NDP-trawanten aangeboden “POSTEN”, niet in zijn straatje passen….😂😂😂.
Wat een grootspraak voor iemand die zelfs geen Lagere School- diploma op zak heeft.
Ook was het veel beter geweest indien men hem reeds vroegtijdig had aangeraden, om liever naar KRONTO OLIE te ruiken dan naar zijn eigen permanente BOKO BOKO- geur uit al zijn verschillende lichaamsholten…😂😂😂!
Wat is jou probleem beste Paki. Je begint steeds meer op de wordstenverkoper Samson van de VHP te lijken. Veel praten en weinig doen. Kunnen jullie beiden niet voor het zwervers probleem helpen oplossen. Zwervers als Joost veroorzaken een hoop ellende in Paramaribo en omgeving. Kunnen jullie tweeën dat probleem niet monitoren.
Je moet een post dat je kan invullen mt je opleiding. Niet dat grapje van Chan. Naam kunnen ze niet schrijven maar worden adviseur
pakkitow dat wordt samen met die simons troep harken van de bermen en groenstroken .
IK weet wel een mooie rol voor hem een KEUKENROL past wel bij hem sinds kort ook paarse gekleurde KEUKENROLLEN verkrijgen past meer stront op .
Niks past in zijn straatje of misschien beter gezegd: hij past in geen enkel straatje.
Waardeloos figuur.
De politiek beheerst het nieuws. Alleen maar interviews. Zijn er nog kritische onderzoeksjournalisten in Suriname?
Het is een plicht van de Overheid om te zorgen voor goed onderwijs, meubilair en schoolboeken & vooral realistische lonen.
De leerlingen moeten de app gebruiken en stencils kopiëren, wat is er aan de hand?
President Jenny,
Chief of staff Sergio, MINIster Currie, come in please !!!!!!!!!
