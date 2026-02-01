HomeOnderwerpenJustitie en politieKennismakingsgesprek tussen Juspol-minister en districtscommissarissen
Justitie en politieOverheidNieuws uit Suriname

Kennismakingsgesprek tussen Juspol-minister en districtscommissarissen

-

0

Caribbean Night

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie heeft op donderdag 29 januari de districtscommissarissen van Suriname ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Ook de korpshoofden, het waarnemend hoofd van Bureau Familie Rechtelijke Zaken en het waarnemend hoofd van Slachtofferzorg waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Het doel van de ontmoeting was om de samenwerking tussen het ministerie en de districtscommissarissen te versterken en elkaar beter te leren kennen.

Tijdens het gesprek kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de rol van de districtscommissarissen in de samenleving en de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen.

Monorath benadrukte het belang van een nauwe samenwerking om de veiligheid en orde in de districten te waarborgen. Ook de problemen waarmee de districten momenteel te kampen hebben, werden besproken.

Patrick Kensenhuis, de deken van de districtscommissarissen, gaf aan dat de samenwerking tussen de korpsen en de dc’s tot nu toe goed verloopt.

De dc van Sipaliwini vestigde de aandacht op de posten Djumu en Nieuw Aurora, die door een gebrek aan manschappen al geruime tijd gesloten zijn.

Margret Purperhart, waarnemend hoofd van Bureau Familie Rechtelijke Zaken, sprak over de recente crisisproblemen waarmee het bureau geconfronteerd wordt. “Soms willen wij mensen helpen, maar dit is niet altijd mogelijk vanwege sociaal-economische redenen. Wij vragen daarom medewerking van een ieder,” aldus Purperhart.

Grasella Enny, waarnemend hoofd Slachtofferzorg, benadrukte dat een belangrijke uitdaging voor haar afdeling het creëren van opvangmogelijkheden is. De minister verzocht de districtscommissarissen erop toe te zien dat de ressortleden actief op het veld aanwezig zijn om ondersteuning te bieden.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Regering verlaagt tarieven voor PSA-kaart
Volgend artikel
Pakkitow: “Er zijn mij bepaalde posten aangeboden, maar die passen niet in mijn straatje”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen