Kennismakingsgesprek tussen Juspol-minister en districtscommissarissen

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie heeft op donderdag 29 januari de districtscommissarissen van Suriname ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Ook de korpshoofden, het waarnemend hoofd van Bureau Familie Rechtelijke Zaken en het waarnemend hoofd van Slachtofferzorg waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Het doel van de ontmoeting was om de samenwerking tussen het ministerie en de districtscommissarissen te versterken en elkaar beter te leren kennen.

Tijdens het gesprek kwamen diverse onderwerpen aan bod, waaronder de rol van de districtscommissarissen in de samenleving en de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen.

Monorath benadrukte het belang van een nauwe samenwerking om de veiligheid en orde in de districten te waarborgen. Ook de problemen waarmee de districten momenteel te kampen hebben, werden besproken.

Patrick Kensenhuis, de deken van de districtscommissarissen, gaf aan dat de samenwerking tussen de korpsen en de dc’s tot nu toe goed verloopt.

De dc van Sipaliwini vestigde de aandacht op de posten Djumu en Nieuw Aurora, die door een gebrek aan manschappen al geruime tijd gesloten zijn.

Margret Purperhart, waarnemend hoofd van Bureau Familie Rechtelijke Zaken, sprak over de recente crisisproblemen waarmee het bureau geconfronteerd wordt. “Soms willen wij mensen helpen, maar dit is niet altijd mogelijk vanwege sociaal-economische redenen. Wij vragen daarom medewerking van een ieder,” aldus Purperhart.

Grasella Enny, waarnemend hoofd Slachtofferzorg, benadrukte dat een belangrijke uitdaging voor haar afdeling het creëren van opvangmogelijkheden is. De minister verzocht de districtscommissarissen erop toe te zien dat de ressortleden actief op het veld aanwezig zijn om ondersteuning te bieden.