Jones: “VHP heeft er baat bij dat het Openbaar Ministerie functioneert zoals het functioneert”

NDP-parlementariër Ebu Jones heeft zich vrijdag enorm gestoord aan de opmerkingen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Volgens de VHP’er komt het idee om een college van procureur-generaals in te stellen uit het brein van de Nationale Democratische Partijen Suriname (NDP).

Deze opmerking zorgde voor enorme irritatie bij Jones. “De VHP heeft er eigenlijk baat bij dat het Openbaar Ministerie functioneert zoals het functioneert”, was de reactie van Jones aan Jogi.

Jogi zei dat zelfs deskundigen als Jennifer van Dijk-Silos tijdens consultaties van de commissie van rapporteurs hebben gezegd dat het idee van meerdere pg’s een onding is. Daarnaast begrijpen mensen volgens hem niet wat een college van pg’s precies is en wat het precies moet doen. Volgens hem heeft bijvoorbeeld elke arrondissementsrechtbank in Nederland een eigen pg die zelfstandig besluiten neemt. Hierdoor is de rol daar helemaal anders.

Het betoog van NDP’er Rabin Parmessar over Malta en IJsland, landen met een kleine populatie, als landen waar er een college van pg’s is, gaat volgens hem bovendien ook niet op. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze case niet gaat werken. Het is een politieke inmenging en inbraak bij het Openbaar Ministerie die met name de NDP-fractie wil forceren middels wetgeving”, stelde Jogi.

Jones merkte in eerste instantie op dat het hier gaat om een initiatiefwet die is ingediend door DNA-leden. Hierdoor vond hij dat het niet gepast is dat Jogi in ’s Landsvergaderzaal aangaf dat deze wet iets is vanuit de NDP. Hij vroeg fungerend DNA-voorzitter Ivanildo Plein om de VHP’er erop te wijzen geen onverantwoorde zaken te bezigen die niet stroken met de waarheid.

“Hier zijn we 51 DNA-leden die allemaal de bevoegdheid hebben om een initiatiefwet in te dienen. We weten al dat ze masters zijn in het verdraaien van de waarheid”, zei de NDP’er. Jogi kwam hierop terug en vond dat Jones een verkeerde voorstelling van zaken gaf.

Volgens de VHP’er heeft hij nooit gezegd dat hij het recht van parlementariërs betwist. “Ik heb gezegd dat dit ontwerp komt uit het brein van de NDP-fractie”, aldus Jogi. Jones bleef erbij dat Jogi moet leren om de NDP niet te betrekken in zijn foefjes en manier van praten.