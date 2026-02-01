Inbreker steelt gascilinder uit woning terwijl bewoner middagdutje doet

Een 69-jarige man is zaterdagmiddag tijdens een dutje in zijn woning aan de Tangibaweg in het ressort Lelydorp, slachtoffer geworden van een overval. Een inbreker drong het huis binnen en had het gemunt op een gascilinder.

Volgens het slachtoffer lag hij te rusten in zijn slaapkamer toen hij een krakend geluid uit de keuken hoorde.

Bij het controleren van de situatie trof de bewoner de indringer aan met de gascilinder in handen.

De crimineel rende de woning uit, achtervolgd door de bewoner. De 69-jarige werd daarbij geduwd en kwam ten val. De dader, die niet gewapend was, verliet de plaats in een witte Toyota Vitz.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.