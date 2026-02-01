Franse autobestuurder zonder rijbewijs meldt zich uit gewetenswroeging na dodelijke aanrijding

Een 36‑jarige man van Franse afkomst heeft zich op vrijdag 30 januari uit gewetenswroeging gemeld bij de Verkeers Onderzoek Unit Paramaribo (VOUP), nadat hij op zaterdag 3 januari betrokken was bij een dodelijke aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het slachtoffer van het verkeersongeval was de 68‑jarige automobilist S.F., die rond 06.00 uur reed in een grijze Toyota Corolla over de Indira Gandhiweg, vanaf de rotonde van Latour richting de Noordpoolweg. Ter hoogte van een ondernemingspand wilde hij rechtsaf een oprit oprijden, toen hij werd ingehaald door een achteropkomend voertuig. Hierbij ontstond een hevige botsing.

Ma de aanrijding verliet de bestuurder van het andere voertuig de plaats van het ongeval, zonder hulp te verlenen of zijn gegevens achter te laten. De politie riep de automobilist toen al op om zich te melden.

S.F. raakte bij het ongeval zwaargewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na bijna twee weken behandeling, op vrijdag 16 januari omstreeks 11.20 uur, overleed hij aan zijn verwondingen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam van het slachtoffer ter obductie in beslag genomen en later vrijgegeven aan de nabestaanden. De man werd op dinsdag 27 januari naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de Franse autobestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs, noch Surinaams, noch Frans. Hij meldde zich uit gewetenswroeging bij de VOUP, meldt het Korps Politie Suriname.

Na zijn aanmelding werd de man voorgeleid en in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld op grond van het verlaten van een slachtoffer in hulpeloze toestand.

Het onderzoek naar deze aanrijding wordt door VOUP voortgezet om vast te stellen wie daadwerkelijk de veroorzaker is geweest.