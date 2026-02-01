Drie aangehouden na diefstal van kostbare Stihl-gereedschappen

De politie van Herman Gooding heeft drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar winkeldiefstallen bij firma Van der Jagt aan de Saramaccastraat in Suriname.

Het gaat om S.G. (48), P.R. (39) en M.J. (60), die respectievelijk op woensdag 28 en vrijdag 30 januari 2026 zijn opgespoord en in de kraag gevat.

Volgens het politieonderzoek werden er op vrijdag 16 januari en maandag 28 januari 2026 twee waardevolle gereedschappen uit de winkel weggenomen: een blower en een kettingzaag van het merk Stihl. Na de aangifte analyseerden wetsdienaren het dossier en bekeken zij camerabeelden, waarna de bekende recidivist S.G. als verdachte in beeld kwam.

S.G. werd op 28 januari aangehouden. Tijdens het verdere onderzoek leidde informatie die hij gaf de politie vervolgens naar P.R. Op basis van die aanwijzingen werd op een ander adres ook de gestolen kettingzaag teruggevonden, waarna P.R. in beeld kwam als verdachte.

De opsporing werd daarna voortgezet, waarbij opnieuw informatie vanuit het onderzoek leidde naar M.J. Deze derde verdachte werd op vrijdag 30 januari 2026 aangehouden.

Alle drie verdachten zijn voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld op verdenking van diefstal en heling.