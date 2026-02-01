HomeOnderwerpenJustitie en politie56-jarige man dood aangetroffen op terrein begraafplaats
56-jarige man dood aangetroffen op terrein begraafplaats

Nabij de begraafplaats aan de Verlengde Keizerstraat in Suriname is afgelopen nacht een lijk aangetroffen. De vondst zorgde voor opschudding op de locatie en leidde tot een politieonderzoek door de afdeling Munder.

Volgens de politie kwam de melding in de late uren binnen, waarna wetsdienaren direct naar de begraafplaats uitrukten. Ter plaatse werd het ontzielde lichaam gevonden van een 56-jarige man.

Een arts die werd ingeschakeld om de situatie te beoordelen, stelde na onderzoek vast dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

Na de vaststelling van het overlijden zijn de gebruikelijke procedures in werking gezet. De politie verrichtte ter plekke de nodige formaliteiten en legde de bevindingen vast in het kader van het onderzoek. Vervolgens is het lichaam overgebracht naar een mortuarium.

In de omgeving wordt aangegeven dat de man bekend zou zijn als drugsverslaafde. De politie heeft de zaak administratief afgehandeld en het onderzoek ter plaatse afgerond.

Vorig jaar werd ook al een vrouw dood aangetroffen op het terrein van de begraafplaats:

Vrouw dood aangetroffen op begraafplaats Verlengde Keizerstraat

