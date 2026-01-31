HomeOnderwerpenEntertainmentSurinaams-Nederlandse zanger Jósh lanceert nieuwe single ‘Nog Lang Niet Zat’
Surinaams-Nederlandse zanger Jósh lanceert nieuwe single ‘Nog Lang Niet Zat’

De Surinaams-Nederlandse artiest Jósh heeft op 30 januari zijn tweede single ‘Nog Lang Niet Zat’ uitgebracht. De vocalist, die Surinaamse roots heeft, is geboren in Zeist en woont in Amersfoort. Naast zijn baan bij BNNVARA werkt hij aan een groeiende carrière in de pop- en R&B-scene.

Volgens de artiest is ‘Nog Lang Niet Zat’ een energiek en dansbaar popnummer met sterke vocalen, een reggaetonachtige beat en een herkenbare, volkse vibe. De track is bedoeld als een zelfverzekerde meezinger met een moderne sound, waarin zijn Surinaamse achtergrond subtiel terugkomt in het ritme en de energie.

De productie is in handen van Mihai Puscoiu, die bekend is van werk met Sevdaliza. Het nummer kwam tot stand in samenwerking met Dik Geluid, een onafhankelijk label en creatief platform.

Rond de release verschijnt ook een videoclip waarin performance en choreografie centraal staan. Daarmee wil Jósh zich nadrukkelijk profileren als performer, naast zijn rol als vocalist.

