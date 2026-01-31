Pakkitow noemt NDP’ers die strijd leerkrachten dwarsbomen hondsbrutaal

Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet vindt dat NDP’ers die de strijd van de leerkrachten in Suriname voor een salarisaanpassing dwarsbomen, hondsbrutaal zijn. Vooral degenen die nu boven de 130.000 SRD per maand verdienen, zouden de laatsten zijn die zouden moeten praten.

“Ik ben in de NDP en ik ga ze blijven corrigeren waar ze fout zitten. Ik zie bepaalde NDP’ers praten dat de leerkrachten rustig moeten zijn en dat ze moeten wachten. Ik vind ze hondsbrutaal… dat ze zo praten over onze leerkrachten hier in Suriname.

Leerkrachten die elke dag opstaan om onze kinderen educatie te geven op school. Leerkrachten die al langer dan 5, 6 of 7 jaren met om en bij hetzelfde salaris zitten. Terwijl de inflatie met meer dan 150 tot 200% is gestegen. En toch blijven ze naar school gaan om onze leerlingen les te geven. Den leerkracht na mi volk. En mi na gi land en volk”, zei Pakkitow op D-TV Express.

De activist, die vorig jaar zelf ook de overstap maakte naar de NDP, stelt dat het argument van bepaalde mensen dat leerkrachten rustig moeten wachten, niet opgaat. Want terwijl dat wordt gevraagd, zit deze groep landsdienaren met de handen in het haar met onder andere hoge vervoerskosten om de school te kunnen bezoeken, terwijl sommigen van hen ook nog geen huur kunnen betalen.

Pakkitow stelt voor dat er in ieder geval een jaarlijkse minimumverhoging van 25% moet komen. “Elk jaar 25%, waardoor de leerkrachten zelf zien dat, alhoewel er geen geld is, de president toch op een of andere manier een manier zoekt om ze met het weinige dat er is te helpen. Maar je kan niet komen zeggen dat ze geen verhoging krijgen, terwijl anderen, de toppers, 40 tot 60% toelagen krijgen. Ik ben daar helemaal oneens over”, stelde hij.

Volgens de politicus gaat het argument van president Jennifer Simons over de inflatoire werking van een salarisaanpassing voor alle landsdienaren bovendien niet op. Want indien dat wel het geval is, dan zouden ook alle andere toppers binnen de regering moeten bezuinigen. “Dat betekent dat, indien de ambtenaren geen verhoging kunnen krijgen, de toppers dan automatisch ook voorlopig geen verhoging moeten krijgen. Want er is geen geld. Laten we het samen doen”, aldus Pakkitow.

Er is volgens de NDP’er bovendien geen tijd om de schuld voor de verhoogde salarissen voor DNA, regering en rechters te gaan schuiven op het conto van de vorige regering, omdat nu de NDP, NPS, ABOP, PL, BEP en A20 de regeermacht hebben en ook de meerderheid in DNA. Dat betekent dat deze verhogingen uit solidariteit ook, zoals beloofd, moesten zijn teruggedraaid.

“Sinds ik me bezig houd met politiek hoor ik alleen dat de salarissen van DNA-leden en alle toppers grof met duizenden verhoogd worden”, stelde hij. De politicus vraagt zich af waarom de landsdienaren dan niet kunnen genieten van een beetje luxe verhoging. “Set’ den sma kon!”, aldus Pakkitow.