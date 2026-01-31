HomeOnderwerpenMaatschappijFamilie stuurt overleden oma in zeecontainer richting Suriname: rederij grijpt in na...
MaatschappijNieuws uit NederlandUitgelicht

Familie stuurt overleden oma in zeecontainer richting Suriname: rederij grijpt in na lugubere ontdekking

-

2

Caribbean Night

Een medewerkster van rederij Nedlloyd had deze week een opmerkelijk verhaal te vertellen in De Telegraaf, over wat zij heeft meegemaakt toen ze net in dienst was van het bedrijf in Nederland; een familie probeerde hun overleden oma in een zeecontainer richting Suriname te sturen.

Een geplande verscheping van persoonlijke spullen naar Suriname liep begin jaren ’90 totaal uit de hand toen bij de containerbestemming Paramaribo een ondraaglijke stank werd geroken. De rederij Nedlloyd liet de container openen en trof tot ieders ontzetting een lichaam aan dat al in vergaande staat van ontbinding was.

De afzender bleek opvallend kalm: het ging om zijn oma, die volgens de familie per se ’thuis’ in Suriname begraven wilde worden. Omdat repatriëring per vliegtuig te duur zou zijn, dachten de nabestaanden aan een bizarre oplossing: oma mee in de container, samen met kist, grafsteen en erfstukken—rechtstreeks vanuit Amsterdam.

De rederij zette direct een streep door het plan en regelde uiteindelijk dat oma wél netjes werd overgevlogen naar Suriname, kosteloos. De spullen en grafsteen gingen later alsnog per zeevracht mee.

Uit dank stuurde de familie jarenlang op de sterfdag een Surinaamse eiercake naar de medewerkster die de zaak afhandelde—een jaarlijkse herinnering aan een Surinaamse laatste wens die bijna op de meest onvoorstelbare manier was uitgevoerd.

shop now
Caribbean Night

Vorig artikel
Pakkitow noemt NDP’ers die strijd leerkrachten dwarsbomen hondsbrutaal
Volgend artikel
Franse autobestuurder zonder rijbewijs meldt zich uit gewetenswroeging na dodelijke aanrijding
RELATED ARTICLES
2 REACTIES

  2. Zo ongeciviliseerd kan alleen een Surie zijn.
    Over Surie- liefde gesproken….je eigen overleden oma inclusief haar verschrompelde plooispleet per zeepost verzenden naar die BANANENREPUBLIEK!


    Rapporteer een reactie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen