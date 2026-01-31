Familie stuurt overleden oma in zeecontainer richting Suriname: rederij grijpt in na lugubere ontdekking

Een medewerkster van rederij Nedlloyd had deze week een opmerkelijk verhaal te vertellen in De Telegraaf, over wat zij heeft meegemaakt toen ze net in dienst was van het bedrijf in Nederland; een familie probeerde hun overleden oma in een zeecontainer richting Suriname te sturen.

Een geplande verscheping van persoonlijke spullen naar Suriname liep begin jaren ’90 totaal uit de hand toen bij de containerbestemming Paramaribo een ondraaglijke stank werd geroken. De rederij Nedlloyd liet de container openen en trof tot ieders ontzetting een lichaam aan dat al in vergaande staat van ontbinding was.

De afzender bleek opvallend kalm: het ging om zijn oma, die volgens de familie per se ’thuis’ in Suriname begraven wilde worden. Omdat repatriëring per vliegtuig te duur zou zijn, dachten de nabestaanden aan een bizarre oplossing: oma mee in de container, samen met kist, grafsteen en erfstukken—rechtstreeks vanuit Amsterdam.

De rederij zette direct een streep door het plan en regelde uiteindelijk dat oma wél netjes werd overgevlogen naar Suriname, kosteloos. De spullen en grafsteen gingen later alsnog per zeevracht mee.

Uit dank stuurde de familie jarenlang op de sterfdag een Surinaamse eiercake naar de medewerkster die de zaak afhandelde—een jaarlijkse herinnering aan een Surinaamse laatste wens die bijna op de meest onvoorstelbare manier was uitgevoerd.