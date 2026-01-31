BVSS volop bezig met voorbereidingen 61ste Avondvierdaagse

De Bedrijven Vereniging Sport en Spel in Suriname (BVSS) is volop bezig met de voorbereidingen voor de 61ste Avondvierdaagse (AVD) Wandelmars, die van woensdag 8 tot en met zaterdag 11 april wordt gehouden.

Het thema van deze editie is: Blijf in beweging, blijf in balans. Elke stap telt! De slogan luidt: De natuur is onze apotheek.

De inschrijfdagen zijn zaterdag 14 maart van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 28 maart van 15.00 tot 20.00 uur. Inschrijven kan op beide dagen bij het Purcy Olivieira Sportcentrum aan de Johannes Mungrastraat.

In april vorig jaar werd de 60ste editie succesvol georganiseerd. Parbo Crew werd uitgeroepen tot winnaar van de algemene klasse. Reflexion en The Legacy Brassband eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

De grootste Surinaamse wandelloop was een eerbetoon aan de overleden BVSS-voorzitter Purcy Olivieira en stond tevens in het teken van 50 jaar Srefidensi.

Het thema was: Good food = Good mood. De slogan luidde: Denk groen, leef groen. In verband met 50 jaar Srefidensi was er een extra thema: Eenheid, samen sterk Suriname!