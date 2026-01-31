Buurman ontdekt uitslaande brand; woning volledig in as gelegd

Een alerte buurtbewoner heeft zaterdagmorgen een brand ontdekt bij de woning van zijn buurvrouw aan de Emile Meinzakstraat, op het Sophia Lust-project in Suriname. Na de ontdekking schakelde hij direct de brandweer in.

Bij aankomst troffen brandweerlieden een uitslaande brand aan. De woning, opgetrokken uit hout en steen en met een oppervlakte van circa 10 bij 8 meter, ging samen met de volledige inboedel verloren. Ondanks de snelle melding kon het pand niet worden gered.

Op het moment van de brand was niemand in de woning aanwezig. Er hebben zich dan ook geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Uit voorlopige informatie blijkt dat de woning niet tegen brand was verzekerd, maar wel was aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van bureau Leiding 9A doet onderzoek.