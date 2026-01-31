AZP ontkent toediening van vervallen bloed

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft in een persbericht laten weten dat uit intern onderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van het toedienen van vervallen bloed aan een patiënt. Aanleiding voor het onderzoek was een klacht die via sociale media werd verspreid.

Volgens de ziekenhuisdirectie is er, ondanks het uitblijven van een formele klacht, direct een intern onderzoek gestart. Daaruit blijkt dat geen bloed is toegediend waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Het AZP benadrukt dat de veiligheid van patiënten te allen tijde vooropstaat.

Het ziekenhuis wijst er daarnaast op dat Suriname kampt met een ernstig tekort aan bloeddonoren, wat leidt tot beperkte beschikbaarheid van bloed en bloedproducten. Hierdoor kan het voorkomen dat patiënten niet altijd direct worden voorzien in hun behoefte.

Desondanks stelt het AZP dat er zorgvuldig wordt omgegaan met bloedproducten en dat er duidelijke richtlijnen bestaan voor opslag, toediening en het omgaan met eventuele bijwerkingen.

Verder onderstreept de directie dat het personeel handelt volgens vastgestelde protocollen om risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken. De instelling zegt voortdurend te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Tot slot roept het Surinaamse ziekenhuis burgers op om klachten voortaan formeel in te dienen via de Ombudsbureau van het ziekenhuis. Op die manier kan een grondig en objectief onderzoek worden uitgevoerd. Het Ombudsbureau is bereikbaar via telefoonnummer 442222, toestel 8830, WhatsApp 8786907 of per e-mail via ombudsdbureau@azp.sr.

De directie benadrukt dat transparantie en vertrouwen tussen zorginstelling en samenleving essentieel zijn voor goede gezondheidszorg.