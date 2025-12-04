Woningbrand in verlaten appartementencomplex

Een verlaten appartementencomplex op de hoek van de Melkweg en Kalkweg in Suriname is door brand verwoest. Dit bevestigt brandweervoorlichter Olton Pinas.

Het betrof een stenen pand van 40 bij 15 meter. De brand trof de dakconstructie van drie appartementen. Er is sprake van schroeischade aan het complex.

De gebouwen waren volledig onbewoond, verlaten en verwaarloosd. Ze waren niet verzekerd tegen brand en niet aangesloten op het EBS-netwerk, zegt Pinas.

De Surinaamse brandweer heeft de vlammenzee weten te blussen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.