Suriname klaar voor deelname aan Inter Guyanese Spelen 2025

Minister Gopal

Suriname neemt van 5 tot en met 7 december 2025 deel aan de Inter Guyanese Spelen (IGS) in Guyana met een delegatie van 110 sporters. Ook Frans-Guyana is aanwezig tijdens dit jaarlijks regionaal sportevenement.

De sporters, allen in de leeftijdscategorie 14 – 18 jaar, worden begeleid door coaches, trainers en officials van de Stichting Schoolsport Federatie Suriname (SSFS).

De Inter Guyanese Spelen vormen een belangrijk platform voor sportieve uitwisseling, regionale samenwerking en culturele verbinding. Suriname komt dit jaar uit in zes sportdisciplines: atletiek, zwemmen, basketbal, volleybal, futsal en schaken.

De Surinaamse selectie heeft de afgelopen maanden intensief toegewerkt naar het toernooi en wordt als goed voorbereid beschouwd om op alle onderdelen competitief mee te draaien. Naast sportieve prestaties hecht de delegatie grote waarde aan teamspirit, discipline en het met trots vertegenwoordigen van Suriname.

De SSFS, als uitvoerende werkarm van het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, is belast met de algehele voorbereiding en uitvoering van deze IGS-selectie. Voor 2026 staan er ook enkele andere grote regionale toernooien gepland voor sportende scholieren.

