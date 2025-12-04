Sirano Zalman: bezoek koning Willem-Alexander aan Frederiksdorp heeft impact

Kemal Rijken – Op de derde en laatste dag van zijn staatsbezoek aan Suriname deed koning Willem-Alexander onder meer Frederiksdorp en de plaats Johann & Margaretha aan, waar hij zich liet informeren over het slavernijverleden en de impact ervan op het nu en de toekomst. In Frederiksdorp leidde mede-eigenaar Sirano Zalman hem rond.

Per boot voeren koning Willem-Alexander en koningin Máxima op woensdagochtend vanaf de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) de Suriname- en Commewijnerivier op, gevolgd door tentboten met pers- en delegatieleden. Het paar en hun entourage zaten op de Mi Gudu, de salonboot van schrijfster Cynthia McLeod, en werden begeleid door de veiligheidsdiensten te water.

Rondleiding door mede-eigenaar Sirano Zalman – foto Kemal Rijken/Waterkant.Net

Eenmaal aangekomen aan de overkant ging het koningspaar aan wal bij Johann & Margaretha, een voormalige plantage. Ze spraken er met lokale ondernemers en vissers over hun levensverhalen. Ook keken ze naar hoe een stel kinderen een balletje trapte op een zanderig trapveldje. De bewoners waren enthousiast en velen gingen met de koning en koningin op de foto. Ook president Jennifer Simons en haar echtgenoot waren van de partij.

Vervolgens voer het gevolg door naar Frederiksdorp, waar ze opnieuw met veel positieve energie werden onthaald. Ze werden er rondgeleid door mede-eigenaar Sirano Zalman, die hen vertelde over de plantagestructuur van weleer en uitleg gaf over hoe het huidige resort te werk gaat. In Frederiksdorp kunnen gasten in lodges verblijven en een combinatie van cultuur en natuur beleven. Bekijk de beelden hier:

Met het bezoek aan Frederiksdorp werd ook het gedeelte van het staatsbezoek afgesloten waar president Simons bij was. Zij heeft drie dagen lang haar agenda leeggeveegd om met het koningspaar op te trekken. Nu het samenzijn ten einde kwam, mochten de Surinaamse en Nederlandse pers vragen stellen. Nederland en Suriname lijken op elkaar vanwege dezelfde taal en juridische systemen, en daar moeten we ons voordeel mee doen, zei Simons.

Gevraagd werd naar herstelbetalingen vanuit Nederland voor het slavernijverleden. Simons wil dat via de Caricom laten lopen. ‘Suriname is er vooral erg op gericht om daar niet op te wachten en zichzelf eerst te ontwikkelen.’ Ze kijkt positief op het staatsbezoek terug. ‘Nederland is een belangrijk land voor ons en we hebben een historie. We hebben voldoende met elkaar om op een volwaardige, zelfstandige manier samen te werken.’

De koning nam afscheid van de president en dankte haar ‘voor het prachtige bezoek’ en zei dat Nederland en Suriname nu samen verder gaan. ‘Ook al zijn we 7,5 duizend kilometer uit elkaar, toch kun je ook hier weer zien hoe nauw we met elkaar zijn verbonden. De lessen die ik mee naar huis neem, zijn lessen in de positieve zin van het woord. Ik heb veel geleerd en denk dat ik dat in de toekomst kan inzetten in het blijven werken aan de verbetering van de relaties tussen beide landen.’

Na afloop sprak Waterkant met Sirano Zalman over het bezoek van de koning aan Frederiksdorp. ‘De grootste uitdaging was het programma, de inhoud, en dat is gelukt. We hebben gekozen voor het Rita Maasdamme-diorama, dat over de slavernij gaat, en voor het Verhalenmuseum dat over de bewoners gaat. Maar we hebben die verhalen van bewoners in Johann & Margaretha laten vertellen aan de koning.’

De ondernemer noemt het ‘een hele eer’ om de koning en president te mogen begeleiden op het dorp. ‘In het nieuws zie ik de koning altijd formeel, maar in zijn communicatie blijkt hij erg down to earth en menselijk. Hij vroeg over de slavernij en details daarover, maar ook over de plantages. De koning wilde weten waarom het was ingepolderd terwijl dat toen bijzonder zwaar werk was, en hij was bijzonder geïnteresseerd in de waterhuishouding.’

In zijn jonge jaren specialiseerde Willem-Alexander zich, op instigatie van zijn vader prins Claus, in watermanagement. Als koning heeft hij dat onderwerp een beetje verlaten, maar hij weet er nog steeds veel van. Grote delen van Suriname zijn door de Nederlanders via hun waterkundige methoden aangelegd. Zo vind je er veel grachten, dijken, kanalen en polders. Ook Frederiksdorp heeft sloten en ingepolderde stukken land.

Zalman: ‘Ik denk dat als de koning ergens naartoe gaat, mensen met andere ogen naar die locatie kijken. Wat ik zo zie, voel en hoor was dit een positieve ervaring, en dat zal doorstromen naar het Nederlandse volk en dat zal er zeker voor zorgen dat we meer bezoekers krijgen.’ Het negatieve imago van Suriname in Nederland zal hopelijk een beetje afnemen. ‘Nu de koning is geweest, denk ik dat we een heel stuk van die barrière zullen overwinnen.’

Het koningspaar voer halverwege de middag terug naar Paramaribo voor een persgesprek met de meegereisde Nederlandse journalisten. Dat vond plaats in hotel Royal Torarica, waar de Oranjes verbleven. Na het gesprek met de pers was er een receptie op de residentie van de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos, waarbij een paar honderd Nederlanders te gast waren die in Suriname wonen. Samen met het paar sloten zij het staatsbezoek af.