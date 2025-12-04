‘Sherwin Peterhof gedood vanwege ruzie om diefstal 100.000 euro’

De 41-jarige Sherwin Peterhof, die half augustus dood werd gevonden nabij een maïsveld in België, is volgens justitie het slachtoffer geworden van een uit de hand gelopen conflict over een verdwenen geldbedrag van 100.000 euro.

Het Nederlandse OM stelt dat Peterhof ervan beschuldigd werd dit bedrag te hebben gestolen van de moeder van hoofdverdachte Priscilla B. (40). De vrouw bewaarde het geld in haar woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam om na haar pensioen een huis te kopen in Suriname.

Toen het geld vervangen bleek door nepgeld, viel de verdenking op Peterhof omdat hij in juli enkele dagen in de woning had verbleven.

Peterhof zou vervolgens op 5 augustus naar die woning zijn gelokt onder het voorwendsel dat hij er laminaat zou komen leggen. Daar zou hij zijn opgewacht door meerdere mannen, die hem volgens de officier van justitie met zware slagen op het hoofd om het leven brachten.

Zijn lichaam zou vervolgens in tapijt zijn gewikkeld, naar een maïsveld bij de grensovergang Hazeldonk zijn gebracht en daar zijn begraven, waar het op 15 augustus door een boer werd ontdekt.

In de woning van de vrouw trof de politie later bloedsporen van het slachtoffer aan, terwijl buren die avond ruzie en geschreeuw hadden gehoord.

Priscilla B. wordt door het OM omschreven als de spil in de zaak, maar ontkent haar betrokkenheid en barstte tijdens de zitting in tranen uit. In totaal zitten naast B. nog meerdere verdachten vast.

De zaak komt de komende maanden stap voor stap opnieuw voor de rechter.