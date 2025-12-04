HomeOnderwerpenJustitie en politieSchooljuf slaat alarm na melding van mogelijk misbruik 11-jarig meisje
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Schooljuf slaat alarm na melding van mogelijk misbruik 11-jarig meisje

-

0

Owru Yari Party

Een 11-jarig meisje in Suriname heeft afgelopen dinsdag aan haar schooljuf verteld dat ze al geruime tijd wordt misbruikt door haar stiefvader.

Na de melding werd het kind voor controle naar een poli gebracht. Omdat er op dat moment geen arts aanwezig was, schakelde een verpleegkundige de politie in.

Het meisje is vervolgens samen met haar moeder door de Surinaamse politie overgebracht naar het bureau, waar er aangifte is opgenomen. De politie heeft het kind met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp of een gynaecoloog.

De man die door het kind als verdachte wordt aangewezen, is vooralsnog niet aangehouden. De zaak is inmiddels overgedragen aan de Opa Doeli voor verder onderzoek.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Sirano Zalman: bezoek koning Willem-Alexander aan Frederiksdorp heeft impact
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen