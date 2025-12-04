Schooljuf slaat alarm na melding van mogelijk misbruik 11-jarig meisje

Een 11-jarig meisje in Suriname heeft afgelopen dinsdag aan haar schooljuf verteld dat ze al geruime tijd wordt misbruikt door haar stiefvader.

Na de melding werd het kind voor controle naar een poli gebracht. Omdat er op dat moment geen arts aanwezig was, schakelde een verpleegkundige de politie in.

Het meisje is vervolgens samen met haar moeder door de Surinaamse politie overgebracht naar het bureau, waar er aangifte is opgenomen. De politie heeft het kind met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp of een gynaecoloog.

De man die door het kind als verdachte wordt aangewezen, is vooralsnog niet aangehouden. De zaak is inmiddels overgedragen aan de Opa Doeli voor verder onderzoek.