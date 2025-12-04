Monorath over brief Jarbandhan: “VHP was ook medeverantwoordelijk voor veiligheidsvraagstuk afgelopen vijf jaar”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) stoort zich eraan dat de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) via een brief van parlementariër Ameerani Jarbandhan aan president Jennifer Simons heeft gevraagd om met achterlating van andere prioriteiten direct in te grijpen tegen de toename van gewelddadige berovingen in Suriname.

Dit is volgens hem in tegenstelling tot de lijst met grafieken die hij vorige week presenteerde waaruit blijkt dat in meerdere categorieën juist sprake is van een lichte afname van de criminaliteit.

“Terwijl we die lijst produceren, wordt er weer door dezelfde oppositie een brief met vijf agendapunten ingediend waarin ze aangeven dat de criminaliteit is verruwd, mensen zijn bang en noem maar op. Ook straatinterviews wijzen op het tegendeel. De samenleving is nog niet tevreden en ik ben blij dat ze niet tevreden zijn, want we moeten het gezamenlijk aanpakken.

Maar het is dezelfde oppositie die medeverantwoordelijk was voor het veiligheidsvraagstuk in de afgelopen vijf jaar en nu binnen vier maanden gaan ze zeggen: ‘veiligheid is een vraagstuk’. Waar was je dan die afgelopen vijf jaar? Heb je die gelden beschikbaar gemaakt? Neen!”, zei Monorath in een interview op radio Awaaz.

Jarbandhan heeft in haar brief aan het staatshoofd gevraagd welke concrete maatregelen al zijn genomen, welke op korte termijn volgen en welke ondersteuning slachtoffers van zware criminaliteit krijgen. De VHP’er stelt dat de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd met overvallen waarbij slachtoffers zwaar worden mishandeld.

Volgens haar worden de berovingen “gruwelijker en gewelddadiger” en worden mensen die hard werken en eerlijk hun inkomen verdienen zelfs op klaarlichte dag beroofd. Zij benadrukt dat hierdoor angst is ontstaan en dat het veiligheidsgevoel een absoluut dieptepunt heeft bereikt.

Monorath vermoedt dat deze brief een verlengde is van het geval waarbij VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien recent in De Nationale Assemblee (DNA) onthullingen deed over onrechtmatige stortingen door de Deviezencommissie. Dit bedrag heeft Monorath een dag na de onthulling laten terugstorten.