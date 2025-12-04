Drie arrestanten gevlucht uit cellenhuis politiebureau Meerzorg

Uit het cellenhuis verbonden aan het politiebureau Meerzorg in Suriname, zijn donderdagochtend vroeg drie arrestanten ontvlucht. Het gaat om drie mannen die waren aangehouden in verband met berovingen.

Volgens de melding van de Surinaamse politie vond de ontsnapping plaats tussen 04.00 en 06.00 uur. De drie voortvluchtigen zijn de mannen Gilermo Jana, Orlando Pinas en Janiki Rossi.

Hoe de drie hebben kunnen ontsnappen uit het cellenhuis, is nog onduidelijk.

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond de ontsnapping en werkt aan de opsporing van de drie mannen.