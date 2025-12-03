Vrouw ontvoerd en mishandeld door ex-partner; verdachte meldt zichzelf bij politie

Een 26-jarige vrouw in Suriname heeft woensdag aangifte gedaan van ontvoering, mishandeling en diefstal van haar mobiele telefoon door haar ex-vriend Fellicio L.

Vernomen wordt dat de aangeefster bijkans een maand geleden de relatie met Fellicio heeft beëindigd. Ze hebben samen een kind. Sinds de breuk zou de verdachte herhaaldelijk hebben geprobeerd de relatie te herstellen, ondanks dat de vrouw duidelijk had aangegeven geen contact meer te willen.

Dinsdagavond probeerde de verdachte haar zover te krijgen dat zij hem na het werk zou ophalen. Ondanks haar wantrouwen stapte ze in zijn auto. Hij verklaarde dat hij geld moest ophalen op Lelydorp en reed vervolgens naar zijn woning aan de Menkendam.

Daar kwamen ze ene Randy tegen. Hij stapte in het voertuig, waarna ze via de Martin Luther Kingweg doorreden. Even later sloeg de verdachte een zandweg in. Ondanks de waarschuwing van de vrouw dat de weg mogelijk te slecht was voor de lage auto, verzekerde hij haar dat de bestemming dichtbij was.

Op een afgelegen locatie stapten de Fellicio en Randy uit. De verdachte vroeg het slachtoffer ook uit te stappen en een stuk te voet verder te lopen. Terwijl zij voor hen liep, werd ze plotseling met geweld tegen de grond gewerkt. Haar ex-vriend zou haar daarbij meerdere malen hebben geschopt tegen haar handen en voeten.

Daarna dwong hij haar met geweld terug in het voertuig. Het slachtoffer verklaarde dat zij niet kon zien in welke richting ze reden, omdat ze met kracht op de achterbank was geplaatst. Fellicio nam vervolgens zonder toestemming haar mobiele telefoon uit haar tas. Toen de vrouw tegensputterde, zette hij volgens haar verklaring tie-wraps om haar polsen.

Op een gegeven moment stopte de auto aan de Draibatrastraat, waar Randy uitstapte. Fellicio reed daarna verder met haar. Aan de Indira Gandhiweg, nabij een kledingzaak, knipte hij de tie-wraps door.

Daar vroeg hij haar of hij rechtstreeks naar het politiebureau moest rijden. De vrouw gaf geen antwoord. Uiteindelijk reed Fellicio zelf naar het politiebureau, waar het slachtoffer direct aangifte deed van ontvoering, mishandeling en diefstal van haar telefoon.

De politie heeft de aangifte opgenomen. De verdachte Fellicio is aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over zijn verdere aanhouding.

De medeverdachte Randy wordt door de politie opgespoord wegens medeplichtigheid.