VIDEO: Supermarkt annex woning in brand gevlogen te Kasabaholo

Een supermarkt annex woning is vannacht rond 04.30 uur in brand gevlogen op de kruising van de Evita- en Allendestraat in Suriname.

Op het moment van schrijven is de brandweer met veel manschappen en materieel ter plaatse om het vuur te blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Er hebben zich persoonlijke ongelukken voorgedaan; een ambulance is ingeschakeld. Het aantal slachtoffers en de ernst van hun verwondingen is nog onbekend.

Verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse om de orde te handhaven. Zodra meer informatie bekend is, volgt een update.

Bekijk hieronder een video van de situatie.