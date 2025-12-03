Van Samson: “Waarom blijven we draaien in de oude wonden van vroeger?”

“De geschiedenis waarover we steeds praten, over verontschuldigingen… het houdt ons alleen maar op”, zegt parlementariër Cedric van Samson over de emotie bij bepaalde groepen in de Surinaamse samenleving over het slavernijverleden en het staatsbezoek momenteel van koning Willem-Alexander.

In een interview op TBN voerde de VHP’er aan dat Suriname naast de pijnlijke zaken uit het slavernijverleden ook andere zaken heeft meegemaakt die mensen ook niet echt als plezierig hebben ervaren. Hij noemt onder andere Moiwana, waar tijdens de Binnenlandse Oorlog 39 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord in november 1986.

Ook de moord op 15 mannen op 8 december 1982 is een andere gebeurtenis. En alhoewel de daders van deze 8 decembermoorden na jaren zijn veroordeeld, heeft Van Samson niet gemerkt dat mensen in deze zaak hebben gevraagd naar verontschuldigingen.

“Hebben we ooit gehoord dat mensen hebben gevraagd naar verontschuldigingen voor Moiwana? Hebben we gehoord dat mensen roepen om verontschuldigingen voor 8 december? Dan waarom blijven we draaien in de oude wonden van vroeger, wanneer we zulke momenten hebben om veel meer te bespreken over het toekomstperspectief?

Hier is er ook gesproken over dossiers van 60 jaar. Als je even je geopolitieke kennis hebt, dan begrijp je de verhouding tussen Amerika en West-Europa. Dat Latijns-Amerika en Zuid-Amerika bijna de achtertuin van Amerika werden genoemd. Dus als het zou gaan om politieke inmenging, dan weten we allemaal dat Nederland de kans niet zou krijgen van Amerika.

Dus die hele vraag over die stukken van 60 jaar… ik weet niet of het een soort retoriek blijft om het steeds te herhalen… maar ik zie het meer als iets dat we moeten voorbijstreven. We moeten gaan kijken naar wat we gaan doen om Suriname vooruit te brengen in deze samenwerking”, aldus Van Samson.