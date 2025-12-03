Tweede editie van gratis partyconcept ‘Nauta’ met No Merxi en Goodvibezz

NAUTA is een feest zoals geen ander. Het concept is afgeleid van het Hindoestaanse woord ‘nauta’ en is inmiddels een begrip geworden in de moderne straattaal. Op zondag 7 december 2025 brengen wij dit concept terug naar de rooftop van Liberty aan de Zinniastraat voor de tweede editie – en de entree is GRATIS!

Voor deze editie hebben we een knallende line-up: No Merxi, Goodvibezz en DJ Crazy Needle zorgen voor een avond vol muziek en dans. Natuurlijk zal onze Natjania Shakira samen met het publiek de dansvloer betreden en een wervelende show neerzetten.

Geniet tijdens NAUTA van een mix van Javaanse en Hindoestaanse lekkernijen, dus kom vooral met een lege maag. Voor de ultieme lounge-ervaring is er uiteraard ook shisha van Hookah Dreams. Kies je favoriete smaak en enjoy the flavour.

Wil je jouw avond extra speciaal maken? Reserveer dan een VIP-package via +597 8953658 of +597 8512800 en wees verzekerd van een topbeleving. Wees er snel bij, want VOL = VOL.

Kom je liever spontaan langs? Geen probleem! De reguliere toegang is helemaal GRATIS, maar je hebt wel een polsbandje nodig – geen bandje, geen toegang. Je kunt je bandjes (maximaal twee per persoon) gratis ophalen bij:

Anything Office Headquarters, Zinniastraat 6

De Tegelmeester, Kwattaweg

Grill & Curry, Wilhelminastraat

F. Wazir, Leysweg

De deuren openen om 19:00 uur en we feesten door tot 02:00 uur, dus zorg dat je op tijd bent om deze fantastische tweede editie van NAUTA volledig mee te maken!

Toegang is 18+. Eigen consumptie is niet toegestaan. Visitatie en strenge tassencontrole zijn verplicht.

Meer weten over NAUTA? Check de Facebookpagina van Anything International. Door dit bericht te lezen, heb je je “nauta” al ontvangen — wij zien je op 07-12-2025 op de Liberty Roof Terrace!