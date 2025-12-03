Rusland: “Als we in staat zijn om gemiddeld 1.000 woningen per jaar neer te zetten, dan zullen we al een behoorlijke job gedaan hebben”

Vicepresident Gregory Rusland vindt dat de regering zich tijdens deze regeerperiode sterk moet gaan maken voor de landelijke woningbouw in Suriname.

Volgens de tweede man van het land hebben opeenvolgende regeringen een heleboel plannen hiertoe gepresenteerd, maar is er nog te weinig hiervan uitgekomen. Zijn streven is dat de regering elk jaar gemiddeld 1.000 betaalbare woningen gaat opzetten.

“Dus ik denk dat we meer actie moeten gaan ontplooien om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk faciliteiten creëren voor die gezinnen die met oma, opa, vader, moeder en kinderen in huis wonen. Zodat ze uit hun huizen kunnen gaan, waardoor ze toch wel niet drie generaties in één woning hebben. Maar dat iedereen dan zijn eigen ruimte heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Ik denk dat daaraan veel aandacht besteed zal moeten worden in de komende periode. Als we nu in staat zijn om gemiddeld duizend woningen per jaar neer te zetten, dan denk ik dat we al een behoorlijke job gedaan hebben”, zei Rusland in een interview op Stanvaste Radio.

Volgens de vp gaat het hier niet om het gratis verdelen van huizen, maar om het opzetten van structuren waardoor mensen, vooral jongeren, in staat worden gesteld om met hun salaris een lening voor een huis te kunnen nemen en dit te kunnen aflossen.

Voor de groepen die hiertoe niet in staat zijn, waaronder mensen met een beperking, gaat er wel gekeken moeten worden naar de sociale woningbouw.