HomeNieuws uit SurinameNatio Uma geeft 2-0 voorsprong weg en speelt gelijk tegen Dominicaanse Republiek
Nieuws uit SurinameSportUitgelicht

Natio Uma geeft 2-0 voorsprong weg en speelt gelijk tegen Dominicaanse Republiek

-

0
Suriname natio uma nov 2025

Owru Yari Party

De Surinaamse vrouwenvoetbalselectie (Natio Uma) heeft op dinsdag 2 december uit tegen de Dominicaanse Republiek in haar tweede WK-kwalificatiewedstrijd gelijkgespeeld. Suriname gaf een vroege 2-0 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk 2-2 gelijk.

In de derde minuut opende Hoekstra de score voor Suriname en in de vijfde minuut bracht Dompig de stand op 0-2. In de 16e minuut verkleinde Asenjo van de Dominicaanse Republiek de achterstand naar 1-2. Beide ploegen kregen vervolgens meerdere kansen om te scoren, maar er werd niet meer gescoord in de eerste helft.

In de tweede helft creëerden beide teams opnieuw tal van kansen, maar lange tijd bleef een doelpunt uit. In de 85e minuut brak Asenjo door en tekende zij ook voor de gelijkmaker: 2-2. Daarna vielen er geen doelpunten meer.

Suriname is voor de CONCACAF-kwalificatie voor het WK Vrouwenvoetbal 2027 in Brazilië ingedeeld in groep D, samen met Anguilla, Belize, de Dominicaanse Republiek en Haïti.

Suriname staat met vier punten uit twee gespeelde wedstrijden op de eerste plaats in de groep.

Het volgende duel van Natio Uma is op 3 maart 2026 thuis tegen Haïti. Een maand later, op 17 april, speelt Suriname opnieuw thuis, dit keer tegen Belize.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Van Samson: “Waarom blijven we draaien in de oude wonden van vroeger?”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen