Natio Uma geeft 2-0 voorsprong weg en speelt gelijk tegen Dominicaanse Republiek

De Surinaamse vrouwenvoetbalselectie (Natio Uma) heeft op dinsdag 2 december uit tegen de Dominicaanse Republiek in haar tweede WK-kwalificatiewedstrijd gelijkgespeeld. Suriname gaf een vroege 2-0 voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk 2-2 gelijk.

In de derde minuut opende Hoekstra de score voor Suriname en in de vijfde minuut bracht Dompig de stand op 0-2. In de 16e minuut verkleinde Asenjo van de Dominicaanse Republiek de achterstand naar 1-2. Beide ploegen kregen vervolgens meerdere kansen om te scoren, maar er werd niet meer gescoord in de eerste helft.

In de tweede helft creëerden beide teams opnieuw tal van kansen, maar lange tijd bleef een doelpunt uit. In de 85e minuut brak Asenjo door en tekende zij ook voor de gelijkmaker: 2-2. Daarna vielen er geen doelpunten meer.

Suriname is voor de CONCACAF-kwalificatie voor het WK Vrouwenvoetbal 2027 in Brazilië ingedeeld in groep D, samen met Anguilla, Belize, de Dominicaanse Republiek en Haïti.

Suriname staat met vier punten uit twee gespeelde wedstrijden op de eerste plaats in de groep.

Het volgende duel van Natio Uma is op 3 maart 2026 thuis tegen Haïti. Een maand later, op 17 april, speelt Suriname opnieuw thuis, dit keer tegen Belize.