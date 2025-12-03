Man met mes dwingt tiener om fiets voor hem te stelen bij supermarkt

De politie heeft zaterdag een 13-jarige jongen aangehouden in verband met een diefstal onder bedreiging bij een supermarkt aan de Latourweg in Suriname.

Volgens de 45-jarige aangever S.M. werd zijn grijsgroene fiets gestolen terwijl hij in de supermarkt werkzaamheden verrichtte. Toen hij weer naar buiten kwam, bleek de fiets spoorloos verdwenen.

Op camerabeelden zijn twee jongens te zien: één gekleed in een zwart mouwloos shirt en een donkerblauwe jeans, de ander in een witte korte broek en een zwarte trui. Op de beelden is te zien hoe één van hen de fiets wegneemt, waarna beide wegfietsen.

Niet lang na het incident meldde de 13-jarige jongen zich op het politiebureau. Hij verklaarde dat hij over de Latourweg liep toen hij werd aangesproken door een onbekende man, gekleed in een zwart mouwloos hemd en donkerblauwe jeans.

Deze man zou hem hebben gedwongen mee te werken aan een diefstal. Volgens de tiener weigerde hij aanvankelijk, maar trok de man een mes en nam hem onder bedreiging mee.

Bij de supermarkt wees de man hem vervolgens een grijsgroene fiets aan en gaf hem de opdracht die te stelen. Uit angst gehoorzaamde de jongen. Nadat hij de fiets had gepakt, gaf de man zijn eigen zwarte fiets aan de tiener en reed zelf weg op de gestolen fiets. Samen reden ze vervolgens in de richting van de Frigiterestraat.

Op de kruising met de Tikipawstraat moest de jongen van de man afstappen. De onbekende bedreigde hem weer en beval hem opnieuw zijn mond te houden, waarna hij ervandoor ging met beide fietsen.

Tijdens het verdere onderzoek kwam de aangifte van S.M. binnen, die de diefstal bevestigde en de camerabeelden had bekeken. De beschrijvingen van de jongen en de beelden kwamen met elkaar overeen.

De politie heeft de 13-jarige aangehouden voor zijn rol bij de diefstal en onderzoekt zijn verklaring dat hij onder dwang handelde. Naar de nog voortvluchtige volwassen verdachte wordt verder gezocht.