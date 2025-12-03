Johan Sandie benoemd tot nieuwe directeur van SLM

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft een nieuwe topman. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 december 2025 is Johan Sandie officieel benoemd tot directeur van de nationale luchtvaartmaatschappij.

Zijn aanstelling gaat in per 4 december 2025 meldt het bedrijf uit Suriname.

Met de komst van Sandie komt er een einde aan de waarneming van Steven Gonesh, die sinds zijn tijdelijke benoeming de directietaken heeft vervuld. Gonesh blijft binnen de organisatie actief in zijn bestaande rol als Onderdirecteur Operationele Zaken & Accountable Manager.

De Raad van Commissarissen (RvC) spreekt in de bekendmaking haar waardering uit voor de inzet van Gonesh gedurende zijn periode als waarnemend directeur.

De RvC heet Sandie officieel welkom en wenst hem veel succes en wijsheid toe bij de uitvoering van zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

De benoeming maakt deel uit van de inspanningen van de SLM om de bedrijfsvoering te stabiliseren en de organisatie verder te versterken.