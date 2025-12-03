Busje met Guyanees kenteken verdwijnt in trens langs Oost-Westverbinding

Een witte Toyota Hiace-bus, voorzien van een Guyanees kenteken, is dinsdagmiddag op de Oost-Westverbinding in Suriname van de weg geraakt en in een trens beland. Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval.

Een andere weggebruiker, die vanuit Nickerie in de richting van Paramaribo reed, verklaarde dat het busje kort daarvoor meerdere voertuigen had ingehaald.

Ter hoogte van het vliegveld bij Kaaimanpolder zag de weggebruiker stukjes autoband op het wegdek liggen en ontdekte hij het busje vervolgens in de trens.

Volgens hem heeft de bestuurder mogelijk bandenpech gehad en daardoor de controle over het stuur verloren. Het busje raakte van de weg en kwam in de trens terecht.

Op de foto is te zien hoe een wit busje bijna helemaal onder water in een trens ligt. Alleen het dak steekt nog boven het wateroppervlak uit.

De politie van Wageningen is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Vernomen wordt dat één persoon gewond is geraakt en een ander is flauwgevallen.