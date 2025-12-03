HomeOnderwerpenJustitie en politieBusje met Guyanees kenteken verdwijnt in trens langs Oost-Westverbinding
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Busje met Guyanees kenteken verdwijnt in trens langs Oost-Westverbinding

-

0
Busje met Guyanees kenteken verdwijnt in trens langs Oost-WestverbindingEen andere weggebruiker, die vanuit Nickerie in de richting van Paramaribo reed, verklaarde dat het busje kort daarvoor meerdere voertuigen had ingehaald. Ter hoogte van het vliegveld bij Kaaimanpolder zag de weggebruiker stukjes autoband op het wegdek liggen en ontdekte hij het busje vervolgens in de trens. Volgens hem heeft de bestuurder mogelijk bandenpech gehad en daardoor de controle over het stuur verloren. Het busje raakte van de weg en kwam in de trens terecht. Op de foto is te zien hoe een wit busje bijna helemaal onder water in een trens ligt. Alleen het dak steekt nog boven het wateroppervlak uit. De politie van Wageningen is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Vernomen wordt dat één persoon gewond is geraakt en een ander is flauwgevallen.

Owru Yari Party

Een witte Toyota Hiace-bus, voorzien van een Guyanees kenteken, is dinsdagmiddag op de Oost-Westverbinding in Suriname van de weg geraakt en in een trens beland. Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval.

Een andere weggebruiker, die vanuit Nickerie in de richting van Paramaribo reed, verklaarde dat het busje kort daarvoor meerdere voertuigen had ingehaald.

Ter hoogte van het vliegveld bij Kaaimanpolder zag de weggebruiker stukjes autoband op het wegdek liggen en ontdekte hij het busje vervolgens in de trens.

Volgens hem heeft de bestuurder mogelijk bandenpech gehad en daardoor de controle over het stuur verloren. Het busje raakte van de weg en kwam in de trens terecht.

Op de foto is te zien hoe een wit busje bijna helemaal onder water in een trens ligt. Alleen het dak steekt nog boven het wateroppervlak uit.

De politie van Wageningen is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Vernomen wordt dat één persoon gewond is geraakt en een ander is flauwgevallen.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Surinaamse en Nederlandse bedrijven zetten belangrijke stap
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen