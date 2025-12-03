Autobestuurders met ambulance naar SEH na aanrijding in binnenstad

Op de kruising van de Heeren- en Wagenwegstraat vond er dinsdagavond een aanrijding tussen twee voertuigen plaats.

Beide bestuurders raakten gewond en zijn met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

De bestuurder van de grijze wagen verleende op de kruising geen voorrang aan de andere auto, met de botsing als gevolg.

Beide voertuigen waren na het voorval niet meer rijdbaar en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.