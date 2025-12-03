Adviseursalaris Kadensi stopgezet: “NDP heeft ware aard getoond, want neks no kenki!”

Arnold ‘Kadensi’ Boekoeroe heeft zich enorm gestoord aan het besluit van president Jennifer Simons om de arbeidsovereenkomst op haar kabinet met Kadensi te beëindigen. De artiest, die tijdens de vorige regeerperiode als adviseur op het kabinet van het staatshoofd in 2024 werd aangenomen om enkele diensten te verlenen, werd na de verkiezingen met behoud van salaris thuis geplaatst.

In oktober deed hij zowel schriftelijk als via de media een beroep op het staatshoofd van Suriname om ingezet te worden, zodat hij kan werken voor zijn salaris. Nu is zijn salaris stopgezet. “Ze passen rancune toe. Nu heb ik gezien dat de NDP haar ware aard toont, want neks no kenki! No wan systeem no kenki!”, zei hij op D-TV Express.

In het contract staat volgens hem dat hij minstens twee maanden van tevoren in kennis moet worden gesteld over het voornemen om de dienstbetrekking te beëindigen. Helaas heeft niemand hem hiervan op de hoogte gebracht. Ook loopt het contract pas aan het einde van deze maand af, terwijl zijn salaris vanaf november is stopgezet. Daarnaast had hij nog drie weken recht op zijn dienstvoertuig, maar heeft hij dit voertuig op aandringen eerder moeten indienen.

Kadensi neemt het vooral president Simons kwalijk dat zij tegen haar belofte ingaat en dus niet met alle Surinamers bereid is te werken. “Ze hebben gezegd dat ze met alle Surinamers gaan werken. En ifi Chan no du eng, dan yu bo kenki a systeem toch? En als jij nu hetzelfde doet, dan ben je ook fout toch? Dat betekent dat je nu al bent gefaald”, aldus de artiest, die vindt dat de regering Simons-Rusland met deze handeling is ontmaskerd.

De VHP’er heeft navraag gedaan en stelt gemerkt te hebben dat de afdeling Algemene Zaken hem van de hak naar de tak wilde sturen. Hij is niet van plan om voor zijn brood te gaan bedelen bij ‘vampires’ en ‘satan companies’. Op financieel niveau zal dit besluit hem ook niet raken, aangezien hij ondernemer is.

“Ik vind dat ze me niet als Surinamer heeft gezien. En als ze me niet als Surinamer ziet, dan heb ik geen andere keus en zie ik haar ook niet als mijn president”, aldus Kadensi.