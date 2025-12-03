HomeOnderwerpenJustitie en politie15-jarig meisje gooit heet water over slapende zus
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

15-jarig meisje gooit heet water over slapende zus

-

0
Foto van huilende vrouw ter illustratie

Owru Yari Party

Een 15-jarig meisje heeft dinsdagmiddag heet water over haar 20-jarige zus D.L. gegoten. Dit gebeurde bij een woning aan de Hiraweg in Suriname. D.L. deed aangifte van zware mishandeling tegen haar jongere zus, met wie zij samen in het huis verblijft.

De tiener T.L. verklaarde tegenover de politie dat zij het water uit boosheid heeft gegooid, omdat haar zus volgens haar 50 euro en een onderbroek had weggenomen.

Volgens de aangeefster wonen de zussen samen met hun moeder, andere zusjes en een neef. Ze gaf aan dat haar jongere zus al langer agressief gedrag vertoont en vaak ruzie zoekt.

Ze heeft eerder geprobeerd haar te verwonden. Ondanks herhaaldelijke klachten zou hun moeder geen gehoor aan de situatie hebben geven.

Het slachtoffer lag dinsdag te slapen toen ze plotseling een brandende pijn voelde. Ze schrok wakker en merkte dat haar lichaam nat was. In de kamer stond haar jongere zus met een pot in haar hand.

De verdachte zou het hete water hebben gegoten omdat ze boos was dat D.L. haar broek had aangedaan en haar geld had weggenomen. Tijdens de aanval zou ze ook bedreigende uitspraken hebben gedaan.

Bij uitwendig onderzoek werden brandwonden vastgesteld op de linkerdij, het zitvlak en de rug van het slachtoffer. Ze klaagde hevig van pijn. De 15-jarige is aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan Jeugdzaken.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Tweede editie van gratis partyconcept ‘Nauta’ met No Merxi en Goodvibezz
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen