15-jarig meisje gooit heet water over slapende zus

Een 15-jarig meisje heeft dinsdagmiddag heet water over haar 20-jarige zus D.L. gegoten. Dit gebeurde bij een woning aan de Hiraweg in Suriname. D.L. deed aangifte van zware mishandeling tegen haar jongere zus, met wie zij samen in het huis verblijft.

De tiener T.L. verklaarde tegenover de politie dat zij het water uit boosheid heeft gegooid, omdat haar zus volgens haar 50 euro en een onderbroek had weggenomen.

Volgens de aangeefster wonen de zussen samen met hun moeder, andere zusjes en een neef. Ze gaf aan dat haar jongere zus al langer agressief gedrag vertoont en vaak ruzie zoekt.

Ze heeft eerder geprobeerd haar te verwonden. Ondanks herhaaldelijke klachten zou hun moeder geen gehoor aan de situatie hebben geven.

Het slachtoffer lag dinsdag te slapen toen ze plotseling een brandende pijn voelde. Ze schrok wakker en merkte dat haar lichaam nat was. In de kamer stond haar jongere zus met een pot in haar hand.

De verdachte zou het hete water hebben gegoten omdat ze boos was dat D.L. haar broek had aangedaan en haar geld had weggenomen. Tijdens de aanval zou ze ook bedreigende uitspraken hebben gedaan.

Bij uitwendig onderzoek werden brandwonden vastgesteld op de linkerdij, het zitvlak en de rug van het slachtoffer. Ze klaagde hevig van pijn. De 15-jarige is aangehouden en in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan Jeugdzaken.