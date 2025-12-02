HomeOnderwerpenEconomieVuurwerkseizoen 2025-2026 officieel van start bij importeurs in Suriname
Vuurwerkseizoen 2025-2026 officieel van start bij importeurs in Suriname

verschillende vuurwerk soorten in winkel Suriname
Verschillende soorten vuurwerk bij importeur Liberty Fireworks aan de Koningstraat

Owru Yari Party

Het vuurwerkseizoen 2025-2026 is op maandag 1 december officieel van start gegaan bij de importeurs in Suriname.

Tot en met 26 december wordt uitsluitend aan wederverkopers (groothandel) verkocht. De verkoop aan consumenten (kleinhandel) en de afsteekperiode lopen van 27 december tot en met 1 januari.

Voor 2025 zijn tot en met vandaag al 68 containers van 40 voet met vuurwerk aangekomen in het land. De import van dit jaar is na jaren weer flink gestegen. Waterkant.Net verneemt dat er nog een aantal containers onderweg zijn.

Dit jaar is er veel Surinaams getint vuurwerk geïmporteerd, zoals I Love Su, Bakroe, Faya Blo, Faya Lobi, Albina Watra en Yes Ai Wooko (foto onderaan).

De brandweer legt in december traditioneel extra nadruk op veiligheid en biedt in deze periode intensieve voorlichting over het voorkomen van brand en het verantwoord afsteken van vuurwerk.

surinaams getint vuurwerk items

BakkaNa Party

