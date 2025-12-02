Surinaamse en Nederlandse bedrijven zetten belangrijke stap

Kemal Rijken – Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander biedt kansen voor het Surinaamse en Nederlandse bedrijfsleven. Op de tweede dag van het programma vond een CEO-roundtable plaats, waarin hoofden van verschillende bedrijven met elkaar spraken over zakelijke kansen en het maken van een nieuwe stap. Het gesprek werd geleid door zakenvrouw en moderator Karin Refos, die het een kroon op haar werk noemt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren op dinsdagmiddag te gast in het gebouw van Assuria Verzekeringen in Paramaribo. Daar vond al een aantal uur een rondetafelconferentie voor CEO’s uit het Surinaamse en Nederlandse bedrijfsleven plaats. Er was ruimte voor landbouw, toerisme en andere sectoren. Beter omgaan met handel wordt gezien als een economische kans. In het bijzijn van het koningspaar en president Jennifer Simons werd verklaard wat er is bereikt.

‘We hebben vandaag een enorme kennis op het gebied van water ingebracht, maar ook zijn er ingenieurs en hebben we kennis op het gebied van bouwen, milieu en andere zaken,’ zei Maarten Schuurman, managing director van Heineken namens de Nederlandse delegatie, die vijftien bedrijven en organisaties telt. Suriname kan beter worden gepositioneerd voor de regio en moet een nog beter investeringsklimaat krijgen, aldus Schuurman.

Eerder tekende het Nederlandse Invest International al een intentieverklaring met de regering in Paramaribo voor financiële steun voor het baggerproject van de Surinamerivier. De rivier moet meer verdiept worden, zodat grotere schepen naar de haven kunnen komen. Dat is nodig voor de verdere ontwikkeling van het land. Tijdens de roundtable ging het ook over het binnenhalen van meer kennis, maar kennis die dan wel in Suriname blijft en niet afhankelijk wordt van expats.

Landbouw is een andere sector waarover gesproken is. Suriname is rijk aan vruchtbare grond en heeft ruimte voor meer agrarische ontwikkeling. Het land importeert nu veel dure groenten, terwijl het zelf meer kan verbouwen. ‘Het is bijzonder dat tomaten uit Nederland en bloemkool uit Californië worden geïmporteerd, terwijl Suriname dat zelf kan doen. U heeft zo veel potentieel, dat u de gehele Caricom van groenten kan voorzien,’ zei CEO Rob Baan van Koppert Cress. ‘Cruciaal is ook de uitwisseling met studenten uit het mbo.’

Namens de Surinaamse bedrijven aan tafel sprak Karin Refos – tevens moderator – namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (SVB) de wens uit om meer samen te werken met het Nederlandse bedrijfsleven en om de Surinaamse economie diverser te maken. ‘Ondernemingen van alle groottes zijn gelijkwaardige partners in deze transformatie.’ Ook is er een sterke local content focus voor Suriname. ‘Potentiële partnerschappen en samenwerkingen worden mede daarop beoordeeld. We hebben een hele kleine bevolking en met de grote groei die we verwachten, zullen we veel kennis nodig hebben.’

President Simons zei dat Suriname op een nieuw moment staat. ‘Er zijn heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan en er is veel belangstelling.’ Het feit dat we een duidelijke verbinding hebben met Nederland, geeft aan dat dat land een belangrijke partner is. ‘Onze olie en gas die er nu aankomt, moet de duw geven voor het maken van die diverse economie. Ik ben heel erg blij met de samenwerking met Nederland.’ Suriname staat op het punt om verbeteringen door te maken. Simons is blij dat op basis van vandaag verder kan worden gegaan.

Het gevolg verliet de zaal, waarna op de vijfde verdieping van het gebouw een netwerkbijeenkomst plaatsvond. Karin Refos liet na afloop van de roundtable aan Waterkant weten erg tevreden te zijn. ‘Er zijn voorstellen gedaan over de landbouw, talentontwikkeling, infrastructuur en toerisme. Als je productie en agrotoerisme straks op de agenda hebt staan, dan kun je de volgende stap maken.’ Deze rondetafel was een eerste echte oriëntatie voor het bedrijfsleven van beide kanten.

Dit is een eerste stap voor een proces dat komt, aldus Refos. ‘Dit was een kennismaking voor kansen. Je moet op een gegeven moment wel een volgende stap maken, want je kunt niet verder blijven zwemmen zo,’ legt Refos uit. ‘Ik ben blij dat de koning en koningin nu zijn gekomen, want nu waait er een andere wind en heerst er in Suriname een andere sfeer. Alle groepen worden betrokken, ook in dit staatsbezoek. Het zijn dingen waarover is nagedacht en dat is de kracht van president Simons.’ Verder ziet Refos deze moderatie en bijeenkomst als ‘een kroon op haar werk’.

Eerder op de dag waren de koning en koningin op bezoek bij de Fernandes-fabriek, waar CEO Bryan Renten van de Fernandes Group vertelde over het bedrijf en de verschillende producten die het maakt. In Nederland kennen de mensen het concern van de zoete, tropische frisdrank, maar het bedrijf produceert ook brood, gebak, snacks en ijsproducten. De bedoeling is dat Fernandes steeds duurzamer wordt.

Andere bezoeken brachten Willem-Alexander en Máxima aan Villa Zapakara, het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en de Stichting StiBuLa, het buurtcentrum in de wijk Latour, waar verschillende groepen zich aan hen presenteerden. De koning sprak met veel mensen en ging graag met ze op de foto. Bekijk een sfeerimpressie hieronder.

De dag begon met een fotosessie in de Palmentuin, waar het koninklijk paar onder de eeuwenoude palmbomen op de foto ging.