Roué en Chelle in 2026 terug in Nederland met nieuwe show

Na het enorme succes van hun vorige reeks, keren Roué Verveer en publiekslieveling Chelle in 2026 terug naar de Nederlandse theaters.

De nieuwe tour, getiteld ‘Roué meets Chelle again belooft opnieuw een reeks avonden vol humor, energie en herkenbare gekkigheid. Tijdens de vorige editie waren alle shows volledig uitverkocht, en de organisatoren verwachten dat het dit jaar niet anders zal zijn.

Chelle brengt voor deze tour een geheel nieuwe show mee, waarin ze het publiek — zoals inmiddels traditie — meeneemt in haar onweerstaanbare anekdotes en komische chaos. De organisatie belooft dat er weer volop gelachen gaat worden: tori o taki, lafu o bari, en volgens de makers is één ding zeker: a san o bos’… again!

De tour doet in juli 2026 meerdere theaters in Nederland aan. Het schema ziet er als volgt uit:

1 juli – Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam | 20.00 uur

| 20.00 uur 2 juli – Meervaart, Amsterdam | 20.15 uur

| 20.15 uur 3 juli – Stadstheater Zoetermeer | 20.00 uur

| 20.00 uur 4 juli – Kunstlinie Almere | 20.15 uur

| 20.15 uur 5 juli – Kunstlinie Almere | 15.00 uur

Kaarten zijn per direct beschikbaar via de theaters. Gezien de eerdere uitverkochte zalen wordt aangeraden om niet te lang te wachten met reserveren. Holland: un’ no sribi — want dit wil je niet missen!