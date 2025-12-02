Politieman schiet op gezin in auto na vermeende botsing

Een politieman heeft afgelopen nacht aan de Petrus Cairoweg in Suriname gericht geschoten op een auto waar een gezin in zat.

De 28-jarige automobilist S.R. reed op dat moment samen met zijn vrouw en hun drie minderjarige kinderen: een baby van zeven maanden en twee meisjes van drie en negen jaar.

Volgens S.R. was hij eerder die avond met zijn gezin aanwezig op een feestje in Republiek, waar ook de betrokken politieman aanwezig was. Rond 02.00 uur vertrok hij van het feestterrein.

Tijdens het achteruitrijden zou zijn voertuig mogelijk de auto van de politieman hebben geraakt. Een aanwezige dame zou dit vervolgens aan de politieman hebben doorgegeven.

S.R. verklaart echter dat hij zelf niets van een aanrijding heeft gemerkt en gewoon is doorgereden. Kort daarop werd hij ingehaald en klemgereden door een grijze Toyota Ractis.

Uit dat voertuig stapte een man met een vuistvuurwapen in de hand, die het wapen direct op de auto van het gezin richtte. “Ik dacht dat het om een roofoverval ging, dus probeerde ik weg te rijden en mijn gezin te redden,” vertelt S.R.

Hij had op dat moment geen idee dat het om een politieman ging. Tijdens deze poging weg te komen, loste de agent vier gerichte schoten op de auto, terwijl de drie kinderen zich in het voertuig bevonden. Twee kogels hebben zijn auto geraakt (foto).

Het gezin bleef gelukkig ongedeerd. De aangever S.R. heeft bij de politie van Zanderij aangifte gedaan. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.