Nederlandse koning haalt ook Decembermoorden aan in speech bij staatsbanket

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbanket in Paramaribo niet alleen stilgestaan bij de slavernij en 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid, maar ook de Decembermoorden van 1982 aangehaald én nadrukkelijk gewezen op het belang van de rechtsstaat.

Op 8 december 1982 werden in Fort Zeelandia (Paramaribo) 15 vooraanstaande Surinamers na te zijn opgepakt mishandeld, gefolterd en vermoord onder het bewind van Desi Bouterse. Het Hof van Justitie in Suriname veroordeelde Bouterse in 2023 tot 20 jaar cel voor zijn rol in deze Decembermoorden.

In zijn toespraak benadrukte Willem-Alexander dat alleen een vrije, democratische rechtsorde kan voorkomen dat willekeur, uitbuiting, onrecht en straffeloosheid opnieuw de overhand krijgen. Hij prees Suriname omdat de trias politica er gerespecteerd zou worden en de rechtsstaat functioneert.

Als concreet eerbetoon kondigde hij aan dat de Nederlandse ambassadeur volgende week een krans zal leggen bij het gedenkteken voor de slachtoffers van de Decembermoorden bij Fort Zeelandia.

Die passage van de koning krijgt extra lading omdat het staatshoofd de uitspraak deed in aanwezigheid van president Jennifer Simons. Onder haar leiding als voorzitter van De Nationale Assemblée werd in 2012 de Amnestiewet uitgebreid, waardoor verdere vervolging van NDP-voorzitter Bouterse in de militaire strafzaak rond de Decembermoorden tijdelijk werd geblokkeerd.

Simons werd hiermee direct verbonden aan een politieke beslissing die juist als ondermijning van de rechtsstaat werd gezien. Mensenrechtenorganisaties, nabestaanden en juridische experts spraken destijds van een politieke ingreep die het recht op waarheidsvinding en gerechtigheid aantastte.

Als reactie op aanname van de wet op 4 april 2012 liet de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi uit Suriname terughalen. Rosenthal zei dat hij het ‘diep teleurstellend’ vond dat het parlement in Suriname de omstreden amnestiewet had aangenomen. “Mijn eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de Decembermoorden, voor wie dit een zware slag moet zijn”, zei Rosenthal.

Het staatsbezoek legt zo niet alleen de nadruk op herstel van de relatie tussen Nederland en Suriname, maar ook opnieuw de vinger op een oude wond in de Surinaamse democratische rechtsorde.

Uitslag van de stemmen destijds in verband met het aannemen van de amnestiewet: