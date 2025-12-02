HomeOnderwerpenJustitie en politieMilitair en zus met baby in slaap overvallen; dienstwapen gestolen
Militair en zus met baby in slaap overvallen; dienstwapen gestolen

Een 33-jarige militair is in de nacht van zondag op maandag door drie criminelen overvallen in een woning aan de Hebiweristraat in Suriname.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de militair dat hij nauwelijks een maand geleden is verhuisd naar het adres waar zijn zusje (29) samen met haar vijf maanden oude baby woont.

In de nacht drongen drie criminelen via de achterdeur de woning te Wintiwai binnen en overvielen eerst de militair. Hij werd beroofd van twee halskettingen die hij op dat moment droeg, evenals twee ringen.

Ook werden zijn dienstvuistvuurwapen, een tas met daarin 500 euro en zijn mobiele telefoon meegenomen.

Daarna begaven ze zich naar de slaapkamer van zijn jongere zus, die met haar baby in diepe rust was. Zij werd beroofd van 3.500 Surinaamse dollar en belangrijke documenten.

De slachtoffers bleven ongedeerd. De politie van Latour werd ingeschakeld en heeft de aangifte opgenomen. De autoriteiten zijn bezig met de opsporing van de daders.

De militair deelde een foto van de gestolen sieraden en vraagt het publiek om uit te kijken naar personen die deze te koop aanbieden:

De kettingen, ringen en telefoon die zijn buitgemaakt

