Klant verwondt winkelierster na ruzie over bierprijs

De politie van Lelydorp kreeg zondagmorgen 30 november een melding van mishandeling bij een winkel aan de Parallelweg in Suriname en ging ter plaatse voor onderzoek. Daar troffen agenten de winkelierster Y.M. aan, die verklaarde dat een ruzie met een klant was geëscaleerd.

Volgens de winkelierster, Y.M., ontstond de ruzie toen een klant, B.J., SRD 50 wilde betalen voor een fles Heineken van SRD 60. Tijdens de woordenwisseling werd B.J. agressief en bedreigde hij de vrouw met de dood.

Daarna gooide de man een fles Heineken in de richting van de vrouw en verliet de winkel. Kort daarna keerde hij terug met een lege Parbo bierfles en gooide deze opnieuw naar haar, waardoor Y.M. gewond raakte aan haar arm.

De winkelierster werd door de politie met een visum verwezen voor medische behandeling.

De verdachte werd door de sterke arm in de omgeving aangetroffen en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

