Hellings: “Wij zijn straks bijna vier jaar bezig om ons recht te zoeken”

“Wij zijn straks bijna vier jaar bezig om ons recht te zoeken”, zei NPS’er en oud-politiebondtopper Raoûl Hellings. Hellings werd samen met zijn collega Sergio Gentle in november 2022 als hoofdinspecteur bij het Korps Politie Suriname (KPS) ontslagen vanwege de straatacties die zij toen hebben gevoerd tegen de toenmalige regering.

Beide heren spanden toen een rechtszaak aan om hun ontslag aan te vechten, maar hebben tot op heden nog steeds geen uitspraak in de zaak kunnen krijgen.

In een interview op LIMFM zei Hellings dat de rechter aanvankelijk op 21 november jl. een uitspraak zou doen. Echter is de zaak weer uitgesteld en deze keer naar 3 juli 2026. Aan advocaatkosten heeft hij tot nu toe zeker rond de 50.000 tot 60.000 SRD uitgegeven.

In september 2024 zei Hellings nog dat de zaak te traag loopt bij de Surinaamse rechterlijke macht en dat deze zaak toen al twee keren werd uitgesteld. Toen was de uitspraak gepland voor 7 februari 2025.

Hij stelde in ieder geval, indien hij in ere wordt hersteld bij het KPS, niet van plan te zijn om nog politieambtenaar te blijven. Belangrijk is dat hij in ere wordt hersteld en dat hij op basis van zijn eigen voorwaarden kan vertrekken.

“Het moment dat mijn status is hersteld en ik gehad heb waar ik aanspraak op maak, is het binnen die politieorganisatie ook een bekeken zaak voor mij. Ik heb andere ambities. Ik ben aan het studeren, dus wat dat betreft I’ll find my way out”, aldus de NPS’er toen.