Currie vraagt ondersteuning JusPol voor extra politiesurveillance en renovatie schoollokalen

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) is er voorstander van om gedetineerden in te zetten voor het bouwen en/of renoveren van schoollokalen.

Daarvoor heeft hij reeds een verzoek ingediend bij zijn collega Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol). Ook ziet hij graag meer politiepatrouilles om zo de diefstallen op scholen te voorkomen.

“Bij JusPol is er gevraagd naar het vraagstuk van beveiliging…om de politie daar wat meer te laten doen. Ik heb het gesprek gehad met de collega van JusPol om te kijken of we de gedetineerden ook kunnen inzetten voor het bouwen of repareren van schoollokalen. En dat kan je dan gelijk koppelen aan het resocialisatievraagstuk.

Ik probeer per se niet naar cashmiddelen over te hevelen, maar ik kijk naar waar praktisch gezien ondersteuning gegeven kan worden aan het onderwijs”, zei de bewindsman in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Volgens Currie is het schering en inslag op de scholen, wanneer hij kijkt naar het aantal gevallen van diefstal.

“Het is onmaatschappelijk gedrag, maar het is ook een maatschappelijke realiteit dat we daartegen aankijken. Waar er kabels zijn gestolen moet ik bedrijven gaan vragen of ze kunnen sponsoren, zodat we ze weer zelf kunnen aanleggen.

Dus ik ben constant op de bedeltoer. Maar ik ben bereid alles te doen, want uiteindelijk gaat het om de kinderen die naar school moeten”, aldus de minister.