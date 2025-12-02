61-jarige man valt dood neer tijdens maaiwerkzaamheden

Een 61-jarige man is dinsdagmiddag plotseling neergevallen tijdens het maaien voor zijn woning aan de Sophiaslustweg in Suriname.

De huisgenoten schakelden direct de politie in, die op haar beurt een ambulance ter plaatse liet komen. Bij aankomst ontdekten de ambulanceverpleegkundigen dat het slachtoffer geen polsslag meer had.

De politie van Kwatta schakelde vervolgens het Command Center in, dat een uitvaartbedrijf inschakelde om het lichaam, na vaststelling van de dood door een arts, naar het mortuarium te laten vervoeren.

Er is geen sprake van enig misdrijf. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.