HomeOnderwerpenJustitie en politie61-jarige man valt dood neer tijdens maaiwerkzaamheden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

61-jarige man valt dood neer tijdens maaiwerkzaamheden

-

0
brandende kaars RIP

Owru Yari Party

Een 61-jarige man is dinsdagmiddag plotseling neergevallen tijdens het maaien voor zijn woning aan de Sophiaslustweg in Suriname.

De huisgenoten schakelden direct de politie in, die op haar beurt een ambulance ter plaatse liet komen. Bij aankomst ontdekten de ambulanceverpleegkundigen dat het slachtoffer geen polsslag meer had.

De politie van Kwatta schakelde vervolgens het Command Center in, dat een uitvaartbedrijf inschakelde om het lichaam, na vaststelling van de dood door een arts, naar het mortuarium te laten vervoeren.

Er is geen sprake van enig misdrijf. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Roué en Chelle in 2026 terug in Nederland met nieuwe show
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen