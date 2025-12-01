VIDEO: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen op presidentieel paleis

Op het presidentieel paleis in Paramaribo zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanochtend, maandag 1 december 2025, officieel welkom geheten in Suriname. De Surinaamse president Jennifer Simons ontving het Nederlandse staatshoofd en zijn echtgenote bij hun aankomst.

Op het voorplein van het paleis klonken achtereenvolgens de volksliederen van Suriname en Nederland, terwijl het koningspaar en de president naast elkaar opgesteld stonden. Over de rode loper werden vervolgens de Surinaamse en Nederlandse delegaties aan elkaar voorgesteld.

Na het protocol van de erewacht en de officiële begroetingen, kreeg het ontvangst een persoonlijker karakter. Voor het paleis hadden zich Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen verzameld, ieder met een rood-wit-blauwe of Surinaamse vlag in de hand. Terwijl ze enthousiast zwaaiden, stapte de koning op hen af, groette hen uitbundig en wenste de kinderen een hartelijk goedemorgen.

Daarna was het tijd voor de traditionele officiële foto. Op het bordes van het presidentieel paleis poseerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima samen met president Simons en haar echtgenoot Glenn Geerlings (foto)

Voor de camera’s werd nogmaals de hand geschud en sprak de koning opnieuw woorden van dank en waardering aan het adres van de Surinaamse president.

Na het fotomoment trokken het koningspaar, de president en haar echtgenoot zich terug in het paleis. Daar stond eerst een besloten onderonsje tussen de koning en president Simons op het programma. Aansluitend volgde een uitgebreid gesprek met de aanwezige delegaties, waarbij zowel Surinaamse bewindslieden als meegereisde Nederlandse ministers aanschoven.

De ontvangst in Paramaribo vormt het officiële begin van het driedaags bezoek van het Nederlandse koningspaar aan Suriname. Na afloop van de gesprekken zullen zowel koning Willem-Alexander als president Simons ieder een korte persverklaring afleggen, waarin zij hun eerste indrukken en verwachtingen rond het bezoek met de media delen.