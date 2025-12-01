Owru Yari Bakka’Na indoor festival op oudejaarsdag in de Maassilo Rotterdam

Op Oudjaarsdag -woensdag 31 december 2025- wordt de Maassilo in Rotterdam opnieuw omgetoverd tot een groot indoor Oudjaarsfestival: het Owru Yari Bakka’Na indoor festival! Al meer dan 25 jaar is dit feestje een vaste prik voor feestgangers die het oude jaar dansend willen uitzwaaien, net als in Suriname.

In meerdere area’s van de Maassilo aan de Maashaven Zuidzijde start het feest om 16.00 uur ’s middags (bakkana) met muziek, dans en Surinaams-Urban vibes. Tot 21.30 uur wordt er geproost, gefeest en alvast vooruitgelopen op het nieuwe jaar.

En dit jaar gaan we los met POKE | PASSION | MASSIV | DYLVN | NEMS | LATU | SHANN | KIMBERLEE RAMIREZ | FASTA | R-REWIND | MC JOWIE | MC D-JAY.

Het concept is simpel: nog vóór de jaarwisseling een feestje bouwen met je vrienden, zodat je later op de avond nog alle kanten op kunt – familiebezoek, huiskamerfeestjes of nóg een party. Binnen draait het vooral om beats, gezelligheid en een uitverkochte dansvloer.

Het wordt weer een onvergetelijke sfeer, waarbij oudejaarstradities worden gecombineerd met een moderne festival setting in de iconische Maassilo. Wie slim is regelt zijn voordelige kaarten nu meteen hier, want de reguliere tickets op de dag zelf kosten 35 euro.

Het festival is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder; een geldig identiteitsbewijs aan de deur is verplicht. Praktische informatie, zoals vragen over tickets of tijden, wordt afgehandeld via WhatsApp op nummer 06-29107683.

Bezoekers die nog twijfelen, kunnen eerst nog even de sfeer proeven: van een vorige editie is onderstaande aftermovie beschikbaar, waarin de sfeer uitgebreid in beeld komt: