Moeder treft zwaargewonde zoon met kapverwonden aan in woning

Een 55-jarige man is afgelopen nacht van zwaargewond aangetroffen in een woning aan de Lachmanweg in Suriname. Hij werd ontdekt door zijn moeder, die direct de politie inschakelde.

Bij aankomst trof de politie de aangeslagen vrouw aan, die aangaf dat haar zoon, Wilgo, zwaar gewond in de woning lag. Op haar aanwijzing gingen de agenten naar binnen, waar zij de man bebloed en zichtbaar gewond aantroffen.

Het slachtoffer verklaarde bij een korte ondervraging dat hij door een man is mishandeld, maar kon de exacte locatie van het incident niet aangeven. Volgens zijn verklaring heeft de dader hem met een houwer meerdere slagen toegebracht, waardoor hij onder meer een kapverwonding aan zijn linkerhand en aan zijn nek opliep.

De politie heeft een geneeskundige verklaring op zijn naam laten opmaken. De man werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de verdachte.

