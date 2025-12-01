HomeOnderwerpenJustitie en politieMan verwondt buspassagier met houwer na verkeersruzie
Man verwondt buspassagier met houwer na verkeersruzie

Beeld ter illustratie

Een verkeersruzie op de Indira Gandhiweg in Suriname is maandag uitgemond in een kappartij en wederzijdse mishandeling.

De aangever R.S. verklaarde dat zijn broer buschauffeur is en dat hij op het moment van het geval samen met hem in de lijnbus zat. Volgens R.S. reed zijn broer vanuit de Ramgoelanweg richting de Latourweg.

Ter hoogte van de rotonde stopte de buschauffeur om een voetganger over te laten steken. De automobilist G.A. achter hen kon dit niet waarderen en haalde luid schreeuwend de bus in. Hij riep dat de chauffeur het verkeer ophield.

Bij de kruising van de Indira Gandhiweg en de Nieuw Weergevondenweg stopte de bus opnieuw. Daar bleek dezelfde automobilist langs de weg te staan. Hij stapte uit met een stuk hout in zijn hand en begaf zich richting een zwarte Toyota Blade die eveneens geparkeerd stond.

Uit dat voertuig stapte een tweede man, de zoon van de automobilist, G.A., die gewapend was met een houwer.

De jongeman liep agressief op de buschauffeur en zijn broer af en zwaaide met de houwer in de richting van R.S., die daarbij een kapwond aan zijn linkerschouder opliep. Na de aanval rende de verdachte terug naar zijn voertuig en verliet de plek.

R.S. verklaarde dat hij uit boosheid de andere man, die met het stuk hout stond, heeft geslagen. De automobilist G.B., heeft daarop eveneens aangifte gedaan. Hij gaf aan dat zijn zoon degene was die met de houwer zwaaide, maar dat hijzelf door de buschauffeur en diens broer zou zijn mishandeld. Hierbij liep hij een verwonding aan zijn neus op.

Beide partijen zijn voor medische behandeling doorverwezen naar een arts. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.

