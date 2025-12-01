Koningspaar en delegatie werken van 1 tot en met 3 december een intensief programma af

Zondag 30 november 2025 arriveerden koning Willem-Alexander en zijn echtgenote koningin Máxima met een brede delegatie bestaande uit ministers, leden van het Het Koninklijk Huis en een afvaardiging van het Nederlandse bedrijfsleven in Suriname. Van maandag 1 tot en met woensdag 3 december 2025 wordt er een lijvig programma afgewerkt waarbij de samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname op een scala aan beleidsgebieden verder inhoud zal worden gegeven.

Op het programma voor de komende dagen staan een delegatieoverleg met president Jennifer Simons en ministers; een persverklaring door president Simons en koning Willem-Alexander; kranslegging bij het beeld van Mama Sranan; een vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) met een korte toespraak van de koning. Verder is er een ontmoeting met de rechterlijke macht alsook een ontmoeting met nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. Ter ere van het staatsbezoek biedt president Simons het Koninklijk Paar en delegatie een staatsbanket aan.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken Vervolgens Villa Zapakara, het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) en gaan in gesprek met studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Ook de Stichting Buurtwerk Latour (Stibula) en Fernandes Bottling Company worden vereerd met een bezoek. Het Koninklijk Paar neemt deel aan het slot van de CEO Roundtable en is aanwezig bij ontmoetingen met én tussen Nederlandse en Surinaamse bedrijven. Verder bieden Hunne Majesteiten ook een cultureel programma aan.

De derde en laatste dag van het staatsbezoek start met een vaartocht over de Surinamerivier en de Commewijnerivier. Daarbij worden Johanna Margaretha en Frederiksdorp aangedaan. Op Johanna Magaretha gaat het Koninklijk Paar in gesprek met de lokale gemeenschap. Op Frederiksdorp wordt onder andere het diorama ‘Het leven op de Plantage’ bezocht, terwijl er ook gesprekken zijn met verschillende groepen. Het staatsbezoek wordt afgesloten met een ontvangst van de Nederlandse gemeenschap, waarbij het Koninklijk Paar in gesprek gaat met Nederlanders die in Suriname wonen of werken.

Het koninklijk staatsbezoek met een brede delegatie benadrukt de intentie van het Koninklijk Huis om de banden met Suriname te versterken door middel van uitgebreide diplomatieke uitwisselingen, maar ook om een breed draagvlak te creëren en verschillende sectoren te betrekken, zoals overheid, zakenwereld, culturele en maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de diplomatieke relaties, onderlinge samenwerking en begrip op meerdere niveaus.

Het bezoek onderstreept het belang van langdurige en brede betrokkenheid tussen de landen, waardoor duurzame contacten en gezamenlijke initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Het staatsbezoek staat in het teken van de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme banden tussen de gemeenschappen van beide landen. Met oog voor het gedeelde verleden zal het bezoek gericht zijn op de samenwerking, uitwisseling en toekomstige partnerschappen op tal van terreinen.

Het Koninklijk Paar wordt vergezeld door de ministers David van Weel van Buitenlandse Zaken, Foort Van Oosten van Justitie en Veiligheid, Gouke Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast reizen ongeveer tien leden van het Koninklijk Huis mee en enkele personen als begeleidende staf. De afvaardiging van de particuliere sector bestaat uit ruim 10 vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven.