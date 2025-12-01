Koning krijgt vergeving in Suriname, maar oproep klinkt: ‘Excuses moeten leiden tot daden’

Koning Willem-Alexander heeft maandag in Suriname een indringend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van inheemse volkeren en nazaten van tot slaaf gemaakten. Tijdens de ontmoeting lieten zij weten de excuses die de koning in 2023 aanbood te aanvaarden, en hem te vergeven – mits er daadwerkelijk wordt gewerkt aan verzoening, heling en herstel.

Voorafgaand aan het gesprek nam de koning deel aan een ceremonie, die bedoeld was om de pijn van het slavernijverleden te reinigen en ruimte te maken voor een gezamenlijke toekomst. Hij sprak zichtbaar geraakt over het ritueel en benadrukte dat hij als staatshoofd verantwoordelijkheid draagt voor zijn voorgangers. “De pijn gaat generaties door,” erkende hij, en hij gaf aan van de aanwezigen te willen leren.

De ontmoeting vond plaats in het Kabinet van de vicepresident, op een locatie aan de Surinamerivier waar in het verleden tot slaaf gemaakten aankwamen. Die plek, waar land, water en lucht samenkomen, heeft een diepe symbolische en religieuze betekenis. President Jennifer Geerlings-Simons opende het gesprek en noemde de bijeenkomst een kans om samen een nieuw pad vooruit uit te stippelen.

Namens de inheemse bevolking en de nazaten van tot slaaf gemaakten werd uitgesproken dat men de excuses en het verzoek om vergiffenis accepteert, op voorwaarde dat de koning “met een rein geweten” wil meewerken aan concrete stappen richting erkenning en herstel. Daarbij werd benadrukt dat vergeving niet betekent dat de strijd voor de bevrijding en versterking van inheemse gemeenschappen stopt.

Een van de gesprekspartners was Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname. Hij had graag gezien dat de koning zijn excuses formeel zou herhalen, maar dat gebeurde niet. Zunder noemt dat jammer, maar zegt desondanks “positief vooruit” te willen kijken. De koning verwees op zijn beurt naar zijn eerdere uitspraak dat de excuses “geen punt, maar een komma” vormen, en onderstreepte dat hij zich verantwoordelijk voelt om “het deel ná de komma” samen met Suriname verder in te vullen.