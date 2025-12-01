‘Hellings weigerde aangeboden diplomatieke post in de VS’

NPS’er Raoûl Hellings, die recent gesteld heeft dat ‘A Nyun Pasi’ van de NPS toch de ‘Owru Pasi’ is gebleven, is door voorzitter Gregory Rusland gevraagd om een functie op de ambassade in de Verenigde Staten in te vullen.

“Laten we niet zeggen dat het aan mij is aangeboden. Ik werd een avond gebeld door de voorzitter en mij werd gevraagd of ik naar Washington of New York wilde gaan om daar een ambassadepost of een functie op een ambassade bij de OAS te bekleden. Ik heb het niet genomen”, zei Hellings in een interview op LIMFM.

Volgens de politicus had hij ten eerste niet afgestemd met zijn gezin om zo een stap naar het buitenland te maken. Het zou vooral een hele transitie zijn voor zijn zonen die hier in Suriname naar school gaan. Verder studeert hijzelf ook nog op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

“Ik zit in mijn afstudeerjaar en heb ondertussen heel wat geld tegen me studie aangegooid. Helaas is die mogelijkheid er niet om die colleges online te gaan volgen. Ik wil afstuderen en mijn master in sustainable development halen. Ik heb dus afgewogen en ik heb dat van die studie toch zwaarder laten wegen”, aldus de politicus.

Wel stelt hij de nodige competenties te beschikken voor het invullen van zo een diplomatieke post, omdat hij in 2009 afgestudeerd is in Public Administration en daar vakken als Internationale Betrekkingen, Diplomatiek en Consulair Recht, Internationaal recht en Mensenrechten heeft gevolgd.

Hellings ontkent overigens de post van Korpschef te hebben opgeëist en typeert dit als een leugen en klinkklare onzin. Indien hij wel gevraagd wordt om deze functie te bekleden, dan staat hij er wel open voor. Echter zal deze functie over enkele maanden niet meer interessant zijn. Zijn voelhoorns gaan uit naar de VN en de UNDP waar hij hele aantrekkelijke functies ziet voor de competenties waarover hij beschikt.

Ook ontkent hij dat hij geaccommodeerd zou zijn met een functie op het kabinet van de vicepresident. Afgelopen vrijdag, een dag na het interview van Hellings, zei vp Rusland echter aan journalisten dat Hellings vanaf 1 oktober op zijn kabinet werkzaam is. De NPS-leider ontkende dat hij niet bereikbaar was voor Hellings en stelde dat zijn partijgenoot juist heeft aangegeven hoe hij zijn bijdrage wenst te leveren aan de ontwikkeling van het land.

“Wat ons betreft hebben we maatregelen genomen en u mag weten dat hij per 1 oktober werkzaam is op het kabinet van de vicepresident. Dus wat dat betreft begrijp ik die uitspraken niet”, aldus de politicus.

De oud-politiebondtopper heeft hierna fel op zijn Facebookpagina gereageerd op de uitspraken van Rusland. Hellings stelt dat zijn integriteit en geloofwaardigheid ter discussie zijn gesteld en voelt zich genoodzaakt publiekelijk te reageren om te voorkomen dat zaken een eigen leven gaan leiden. Het verwijt dat Rusland hem in de pers aanduidde als ‘die meneer’ noemt Hellings respectloos.

Ondanks zijn lage positie op de DNA-lijst behaalde Hellings bij de verkiezingen het zesde hoogste aantal stemmen (1825) binnen de partij. Over mogelijke functies op het kabinet van de vp zegt Hellings dat het voorstel om als strategisch beleidsadviseur voor veiligheidsaangelegenheden te dienen bleef hangen bij het opsturen van een cv. Hij ontkent een dag op het kabinet te hebben gewerkt en daarvoor ooit een salaris te hebben ontvangen.