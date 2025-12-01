HomeOnderwerpenJustitie en politieAutobestuurder zonder rijbewijs rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot
Autobestuurder zonder rijbewijs rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot

Een autobestuurder die niet in het bezit is van een rijbewijs heeft vannacht een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Frederikshoopweg kapotgereden en is daarna met het voertuig in een goot langs de weg beland.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De zwaar beschadigde wagen werd door een ingeschakelde sleepdienst uit de goot gehaald en afgevoerd, terwijl de bestuurder door de politie naar het bureau werd overgebracht.

Op het moment van schrijven zit de buurt in het donker. Technici van de EBS zijn met man en macht bezig om het gebied weer te voorzien van elektriciteit.

